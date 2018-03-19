美國3月份密西根大學消費者信心指數意外升至102 攀上14年高點

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 3 月份消費者信心意外上漲至 14 年高點，主要受益於減稅提振了可支配收入，不過川普的新關稅提高了通膨預期，影響前景展望。美國密西根大學公布的數據顯示，美國 3 月份消費者信心指數從 2 月份的 99.7，向上攀升至 102，經濟專家預估值為 99.3。



當月衡量美國人對其財務狀況看法的現狀指數從 114.9，上升到 122.8，創下 1946 年以來的最高水準；當月預期指數從 90，向降至 88.6。



上週稍早發布的一份報告顯示零售銷售年初表現遲滯之後，消費者信心的上升應該有助於支撐消費支出，而消費是美國經濟最大的組成部分。勞動力市場趨緊，房價上漲以及 12 月份頒布的減稅措施支撐了美國人的樂觀情緒。



與此同時，信心的走向則有些好壞不一。家庭收入墊底的三分之一受訪者中，指數上漲了 15.7 點，而最高的三分之一則下跌 7.3 點。此外，川普的金屬關稅在調查中受到負面評價的程度幾乎持平了受訪者對減稅的正面評價。



報告指稱，關稅打擊了受訪者對經濟前景的展望，刺激了通膨預期。而且，受訪者對未來一年收入成長的預期從 2.2% 下降至 1.8%。預期收入下降的受訪者全部集中在收入排名前三分之一的人群中。



儘管如此，積極的情緒還是在最新的調查中占主流：59% 的受訪者提到近期財務改善，為 1946 年開始調查以來的最高比例，提到收入增加的受訪者比例上升到了 50 年高點。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』