全球避稅天堂版圖：瑞士第一，中國居然有兩地上榜

摘要：「稅收正義網絡（TJN）」發布了最新一期的全球避稅天堂排名。瑞士毫無懸念的名列榜首，而除了開曼群島等一些西方海外領地外，中國香港和中國台灣也進入了榜單前十名。

總部位於英國的稅收正義網絡（Tax Justice Network）日前公布了最新一期的金融保密指數（Financial Secretary Index）。結果顯示，全球超級富豪們在世界的避稅天堂內隱藏了高達32萬億美元的財富，而瑞士無懸念的名列榜首。

根據財富保密程度和離岸金融活動規模，FSI對多個國家和地區進行排名，是理解全球財務秘密、避稅天堂以及非法資金流動或資本藏匿的工具。

根據FSI的數據，2018年十大避稅天堂如下。

1.瑞士

瑞士的資產管理業務全球領先，占全球市場份額的28%，預計管理著6.5萬億美元的財富，其中一半以上來自海外。這裏的低稅率和一流的銀行體系吸引著全球各地的富人。

瑞士也是全球避稅天堂的“祖師爺”，跨國資產管理領域的全球領導者。

FSI報告表示，雖然瑞士將與一些發達國家交換稅務信息，但對於一些發展中國家的公民來說，將繼續提供避稅的機會。

2.美國

美國也在爭奪「稅收天堂」的稱號，這是五年來的美國排名第三次上升。2013年則排在第6位，2015年美國上升至第3位，而2018年已經占據了第二的位置。

從2015年到2018年，美國在全球離岸金融服務市場的份額從19.6%上升到22.3%。其中，特拉華州、內華達州和懷俄明州是美國著名的避稅天堂。

FSI指出，美國現在擁有全球最大的離岸金融市場份額，僅有倫敦金融城能與之抗衡，外國精英正利用美國作為「掠奪財富的避風港」。

3.開曼群島

排名第三的是英國海外領地、位於加勒比海地區的開曼群島。這裏的200家銀行管理著價值1.4萬億美元的資產，擁有超過95000家註冊公司，在托管投資基金方面開曼群島也極具競爭力。

4.中國香港

雖然中國香港是一個較新的避稅天堂，但排名已經上升到第四。截至2015年底，中國香港管理著大約2.1萬億美元的資產，同時還有4700億美元的私人銀行資產。

在超高凈值人群的人數上，香港每十萬戶家庭中，就有15.3戶是高凈值人群，在全球都處於領先地位。

在香港註冊的公司，只需要對發生在香港的利潤交稅。雖然目前當地的稅率為16.5%，但很多公司很可能完全不用支付稅款。

5.新加坡

新加坡是亞洲數一數二的金融中心和最受歡迎的離岸金融中心，甚至許多方面超過中國香港。

這裏吸引了來自中國內地和眾多東北亞高凈值人群。截至2015年底，新加坡管理著1.8萬億美元的資產，其中80%來自國外。

6.盧森堡

盧森堡位於法國、德國和比利時之間，是人口不到50萬的一個歐盟小國，但卻是全球極其重要的金融中心，在避稅方面也擁有相當多的手段。

雖然盧森堡是個小國，但它卻控制了全球離岸金融服務市場份額的12%。FSI估計，當地143家銀行掌管的資產規模約為8000億美元。

7.德國

雖然德國是全球第四大經濟體，其給人們帶來的嚴謹態度，也不會讓人把“避稅天堂”和德國聯系起來，德國也沒有刻意發展離岸金融服務來幫助富人避稅。

不過，德國的稅收漏洞和寬松的執法，使得德國在FSI榜單上排名第七。在離岸金融業務中，德國占據了全球5%的市場份額。

8.中國台灣

這是多年來，中國台灣首次躋身榜單的前十名。由於這裏遊離於國際主要的金融組織之外（如IMF），幾乎沒有人能完全掌握台灣的離岸資金流向。

9.迪拜-阿聯酋

迪拜深處中東腹地，自然吸引了一大批中東石油富豪的財富，為他們提供資產管理服務。迪拜的離岸金融基礎設施極其覆雜，當地也給富人提供了低稅收環境和寬松的執法。

最近， 迪拜也被歐盟列入避稅天堂黑名單。

10. 根西島

許多人甚至是第一次聽說這個地名，但自從2015年開始，作為英國的屬地，這個位於英吉利海峽中小島已經在避稅天堂排名中上升了7個名次，當地占全球離岸金融服務份額的0.5%。與根西島類似的，還有其附近的澤西島。

*本文來自華爾街見聞

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