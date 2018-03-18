京東方想進iPhone手機OLED供應鏈 研調估今年還太早

蘋果 iPhone 採用柔性 OLED 顯示器在去年推出 iPhoneX，今年預計將有兩款 OLED 新機，IHS Markit 預估, 今年 iPhone 柔性 OLED 顯示器供應商仍以三星顯示為主，樂金顯示下半年有機會成為供應商，至於中國面板廠京東方在今年要進蘋果手機 OLED 供應鏈為時過早。

IHS Markit 預估, 蘋果預計在今年推出兩款 AMOLED 新機，分別是 5.85 吋的 iPhone XS，6.45 吋的 iPhone X Plus；再加上 1 款 6.1 吋 LCD 的新型號 iPhone 9；另外還有針對開發中國家市場增加銷量，可能更新較舊的產品，推出 2016 年 iPhone SE 的升級版手機。

IHS Markit 表示，京東方已經展現出要成為 iPhone 供應商的野心，不過，對京東方來說，今年為 iPhone 提供柔性 OLED 面板還為時過早； 但由於京東方今年與蘋果在平板電腦面板領域的業務迅速擴張，且擁有蘋果所需的產能，因此未來仍有很好的機會。

IHS Markit 認為，今年 iPhone 柔性 OLED 面板供應仍將以三星顯示為主，樂金顯示則正努力在今年下半年獲得其面板供應資格，在新的 E6 工廠生產 iPhone X Plus 面板。

IHS Markit 表示，對於 AMOLED 面板，蘋果 iPhone 將只採用柔性 OLED，而不是剛性 OLED；IHS Markit 預估, 今年蘋果需要為 iPhone X、iPhone XS 和 iPhone X Plus 購買 1.1-1.3 億片柔性 OLED 面板。

IHS Markit 指出，蘋果尚未完全在 iPhone X 柔性 OLED 屏中採用三星顯示的最新技術，蘋果可能會嘗試增加使用柔性 AMOLED 技術，例如觸摸薄膜封裝 (TFE)，低溫多晶矽 (LTPO TFT) 和 RGB 條紋像素，用以區別於三星顯示目前的主流技術。

IHS Markit 認為，雖然去年只採用三星顯示的柔性 AMOLED，因為三星顯示是最穩定的供應商，但蘋果可能會鼓勵其他供應商改進其他技術，這也意味著像京東方和樂金顯示有很大的機會未來成為 iPhone 柔性 OLED 供應商。

