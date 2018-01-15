百和去年純益逾16億元創新高 EPS 5.4元

黏扣帶及鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 今 (15) 日公布自結去年 12 月純益，達 9845 萬元，月減 22.03%，年減 19.73%，累計 2017 年自結稅後純益 16.1 億元，年增 8%，創新高紀錄，每股稅後純益達 5.4 元。

台灣百和獲利成長，主要動能來自鬆緊帶、鞋帶、織帶及射出鉤等訂單穩定成長，同時，高毛利梭織一片式雙面繡布，及四面彈性針織鬆緊帶訂單，也對獲利帶來明顯挹注效果。

百和自結去年全年營收突破 100 億元大關，達 117.64 億元，年增 10.7%，稅後純益 16.1 億元，年增 8%，每股稅後純益達 5.4 元。

在各大運動品牌持續縮減供應商數量、優化供應鏈管理、縮短交期並提升產品周轉率等帶動下，將使上游供應鏈業者進行整併，透過持續創新研發，以符合少樣多量客製化需求。法人看好，百和配合品牌客戶量產優勢，有望成為主要受惠者，加上今年世足賽題材加持，新鞋材出貨力道有望增強，預估百和今年營收可較去年成長 15%。

百和在新鞋材的出貨力道持續增強，並將新鞋材結合鬆緊帶，開發出各式多元鞋面，市場預期，百和 2019 年可切入其他需求量較大的鞋類，如籃球鞋、高爾夫球鞋以及跑鞋；預估新鞋材佔營收比重將逐年成長。