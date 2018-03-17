美股盤後─經濟數據正面 唯受限全球貿易戰風險與川普政府動盪 道指小幅收高

週五交易，美股溫和收高，在大致正面的經濟數據公布後，S&P 500 終止四日跌勢，然而，重要股指本週跌幅仍沉重。

對全球貿易緊張和川普政府動盪的擔憂，仍限制了上漲空間。

道瓊工業平均指數上升 72.85 點或 0.3% 至 24946.51。本週跌幅 1.5%。

Nasdaq 指數上揚 0.25 點或 0.2% 至 7481.99。本週跌幅 1%。

S&P 500 指數上升 4.68 點或 0.2% 至 2752.01。本週跌幅 1.2%。

費城半導體指數收高 0.47 點或 0.03% 至 1422.54。

漲勢有普遍基礎，S&P 500 內 11 個主要產業中有 9 個產業收高，其中能源 1% 領漲，因為油價上漲。科技和消費者自選類股則走跌，雙雙跌幅約 0.1%。

市場動力

週五是四巫日 (美國市場於三月、六月、九月、十二月第三個星期五之衍生性金融商品到期結算日，預期中商品價格會有較大的波動。）但價格行動顯示相較壓抑。成交量很大。總成交量為 92.53 億股，是 2 月 9 日以來的最大單日成交量，也是 2018 年成交量第五高。

本週美股主要受到貿易戰可能性的衝擊，尤其是中美，因為川普政府積極推動保護關稅。

美國政局也同樣是推動股市走跌的一個因素，白宮人事異動頻繁，包括國務卿提勒森 (Rex Tillerson) 遭撤換、以及 Lawrence Kudlow 獲任命為首席國家經濟顧問等，又有新報導稱，川普已決定撤換國家安全顧問 Lt. Gen. H.R. McMaster，但白宮新聞秘書 Sarah Huckabee Sanders 週四以推特否定此臆測。

經濟數據

二月住房開工下降 7%，降幅大於預期。二月份工業生產上升 1.1%，創 4 個月來最快。三月份密西根大學調查的消費者信心升至 14 年來高點。

投資者也正等待 Fed 下週的貨幣政策會議，CME Group 數據顯示，Fed 基金期貨市場認為，3 月 21 日升息 0.25 個百分點的可能性達 91.6％。

本週公布的數據顯示，進口物價上升，再度提升一些通膨擔憂。然而，其他數據如線上零售銷售卻有助於穩固整體觀點，即經濟沒有過熱，且今年升息次數不需要超過三次。

分析師看法

Crossmark 全球投資公司總監 Paul Townsen 表示，「市場一直在尋找支撐線，可是每天我們都會聽到白宮的人事問題，讓市場投資者重新思考政策究竟會朝哪個方向走，這當然是短期的議題，但卻會產生更多波動性。」

RBC Capital Markets 首席美國經濟學家 Tom Porcelli 表示，市場沒有將今年升息四次的事情反映出來，儘管市場歡迎這件事，但仍預期只有三次。

其他市場

歐股擺脫稍早疲弱，終場收高，儘管歐元區通膨數據令人失望。

亞股主要以震盪盤整為主。

黃金期貨價格收在兩周低點。

石油價格上漲，本週收高。

ICE 美元指數上升 0.1%，在經濟數據公布後守住小漲幅。