〈金管會報告搶先看〉力抗陸股磁吸效應 祭出5招鼓勵企業在台掛牌

金管會主委顧立雄下周一 (19 日) 將赴立法院財委會進行本會期首度備詢報告，為了力抗大陸股市的磁吸效應，金管會將祭出 5 招，鼓勵企業在台上市櫃，其中，研議大型無獲利企業上市櫃條件，預計第 1 季完成。

顧立雄下周一將赴財委會進行「如何防止中國大陸股市磁吸效應」專題報告。

金管會書面報告指出，將鼓勵企業在臺上市櫃，首先，要鼓勵大型企業上市櫃以提升臺灣市場市值。金管會指出，針對資本額較大的公開發行公司，篩選已符合獲利標準且具知名度的民營企業，透過中介機構或與企業直接聯繫，瞭解其上市意願、規劃及執行狀況，並對所遇問題研提具體建議。

金管會指出，近年來已順利完成漢翔、臺灣高鐵、王道銀行（原臺灣工銀）等大型優質企業掛牌上市。證交所將持續推動大型企業申請上市。

第二招是放寬併購相關上市規範，金管會表示，已督導證交所於 2016 年間修正規章，國內上市公司併購未上市櫃公司，取得經濟部工業局評估其合併可以有效提升綜效，就可以不適用獲利能力要求的規定；若合併的外國公司是在經主管機關核定的海外證券市場主板掛牌交易者，無需再行檢視該標的公司獲利能力、不宜上市等條件。

希望能藉此促進上市公司依其長期發展需求，以更彈性靈活的策略進行併購活動，強化競爭力，提升我國資本市場規模及市值。

第三招是研議多元上市櫃條件，金管會表示，為利吸引國內外大型企業來臺掛牌，正在研議大型無獲利的企業可以上市櫃的條件，預計第 1 季完成。並由證交所及櫃買中心成立專責服務窗口，尋找並輔導符合資格條件的企業申請上市櫃。

目前金管會責成證交所和櫃買中心研議不用以獲利為條件，只要淨值或市值符合一定門檻時，就可申請上市櫃，其中，證交所規劃的多元上市條件為當企業實收資本額達 6 億元且市值達 50 億元時，就可申請掛牌，櫃買中心則是以淨值 6 億元為條件。

金管會進一步指出，第四招則是研議縮短 IPO 審查時程，以加速公司上市櫃。

金管會表示，目前臺灣 IPO 審查時程約為 8 週，雖已具效率及便利性，惟為配合企業籌資需求，以即時掌握商機發展國內外業務，金管會將督導證交所及櫃買中心研議縮短 IPO 審查時程至 6 週，以簡化審查程序，並提前派員訪查，確保上市櫃公司品質。

最後一招則是積極赴海外招商，金管會表示，證交所及櫃買中心持續積極赴海外招商，吸引海外企業以及上市櫃的海外子公司回臺上市櫃。

證交所及櫃買中心去年至今年 2 月底共辦理 12 場招商說明會，並拜會 68 家臺商，去年有 5 家主要營運地在大陸的海外臺商、5 家新南向國家臺商、及 1 家美國臺商回臺上市櫃。今年截至 2 月底，有 1 家主要營運地在大陸的海外臺商及 1 家新南向國家的臺商回臺上市櫃。

