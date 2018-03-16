〈電價調漲〉該節能省電了！4月起平均調幅3%

經濟部今 (16) 日召開今年第 1 次電價費率審議會，考量燃料價格上漲因素，審議會決議平均電價調幅為 3%，由每度電 2.5488 元調漲為 2.6253 元，將從 4 月起開始實施，但住宅用電 500 度以下與用電 1500 度以下的小商家，電價將不調整。

經濟部指出，這次會調整電價，主要是受到國際燃料價格上漲影響，由於燃料成本占電價成本超過 5 成，相較 2016 年下半年電價調整時，目前煤價已由每公噸 50 美元上升至 80 美元，油價由每桶 50 美元上升至 63 美元，天然氣價格因與油價具連動性，也從每立方公尺 9.54 元上漲到 11.16 元。

經濟部表示，依照去年修正公布的電業法第 49 條規定，電價每次漲跌幅以 3% 為上限，而電價在 2015 與 2016 年間，經過 3 次調降，降幅累計達 10.23%，去年雖無調整電價，但電價已為鄰近國家中最低者。

經濟部指出，依照台電原提報的資料，這次電價上漲幅度應為 14.54%，經審議會審議後降為 10.24%，不過，由於超過電價調幅上限，因此這次電價調漲定為 3%，調幅不足部分，未來將依台電實際盈虧情形，由電價穩定準備管理支應。

經濟部說明，這次 3% 為平均電價調幅，基於照顧民生、穩定電價與節約能源等原則，決議住宅用電 500 度以下不調整，預計約有 85% 用戶電費與先前相同、不受影響；而用電 1500 度以下的小商家也不調整，將有 82% 用戶不受影響；至於住宅用電超過 500 度、小商家用電超過 1500 度者，則是採取適度條漲。

此外，關於外界對電價調漲可能影響物價的疑慮，經濟部也表示，據行政院主計總處分析，電價調漲 3%，消費者物價指數 (CPI) 約增加 0.08%，影響應屬輕微。