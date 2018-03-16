憂美原油產量增 本週西德州、布蘭特估跌1.3%、0.5%

美國原油產量持續增加，令市場感到憂心，儘管週五 (16 日) 國際油價走揚，但本週平均價格恐走跌。

根據路透社報導，格林威治時間週五上午 7 點 44 分，西德州中級原油期貨上漲 5 美分 (0.1%)，至每桶 61.24 美元；布蘭特原油期貨上漲 6 美分，至每桶 65.18 美元。

不過，據估算，西德州中級原油期貨與布蘭特原油期貨，本週恐分別下跌 1.3%、0.5%。

根據 Investing.com 報導，國際能源署 (IEA) 日前發布最新預測，稱 2018 年全球原油需求，平均每日將增加 10 萬桶，至 150 萬桶。

美國頁岩油持續增產，由 IEA 資料可得知，2 月美國原油平均日產量增加 13.5 萬桶，至 1,020 萬桶；IEA 之前便預估，美國可望於 2023 年超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

IEA 指出，2 月全球原油供應量，小幅下降至 9,790 萬桶，但與 2017 年同期相比，略有提升，非 OPEC(石油輸出國組織) 產油國的產量，明顯增加；此外，OPEC 成員國 2 月原油產量，減少至 3,210 萬桶。

三菱 UFJ 研究暨諮詢公司經濟學家 Tomomichi Akuta 表示，原油庫存攀升，代表來自非 OPEC 國家的原油供給，有所增加；美國原油供給大增，使油價受到抑制。