樂視網復牌 逾200萬手封死跌停 半日成交1.22億

樂視網 (300104-CN) 今 (16) 日復牌股價一字跌停，截至午間收盤，該股報 5.93 元 (人民幣，下同)，2010415 手封死跌停，半日成交 1.22 億元，換手率 0.68%。

樂視網今復牌，股價跌停。 (圖：新浪財經)

新浪財經報導，3 月 14 日下午開市起，樂視網因股票交易波動幅度大而停牌。截至 2018 年 3 月 14 日午間收盤，樂視網股價報 6.60 元，成交金額 24.87 億元，換手率 12.43%。近 3 個交易日樂視網股票累計漲幅達 20.88%。

3 月 14 日晚間，樂視網公告，孫宏斌辭任董事長，不再在樂視網擔任任何職務。公告披露，孫宏斌辭任樂視網董事長一職系因工作安排調整原因，其原定任期至 2018 年 10 月 13 日，辭任後將由董事、總經理劉淑青代為履職。

自 2 月 14 日創出 4.01 元的最低股價以來，最近一個月已反彈 64%。業內人士分析，此輪反彈因素：首先是 1 月 24 日復牌後連續 11 個跌停，有遊資出現搶籌；其次，趕上了創業板指數整體反彈；最後法拉第未來 (Faraday Future) 公司旗下電動車 FF91 接連傳出試車、量產在即等消息，據稱還在廣州市南沙區新註冊了專案公司。

不過雖然經歷了 11 個跌停，樂視網股價卻從底部爆炒漲了 64%，中間還有幾天漲停。這種巨虧地雷股的爆炒，著實讓各方都看不下去了。於是，樂視網 3 月 14 日雖然沒有漲停，只漲了 6.98%，就緊急停牌。