【港股收評】全日只跌不足40點 大市很安全？

港股今日全日只在略多於200點空間內上落，看起來只是牛皮格局，可是若投資者留心一看，會發現今日有超過千隻股份下跌，反映出目前有托沽跡象。投資者要先留意長和系業績記者會上，主席李嘉誠有何重磅消息宣布，同時再看看今日跌幅較大的行業類別中，是否會有其中之一會成為火鳳凰。

恆生指數收市報31501點，跌39點；國企指數收市報12673點，跌46點，成交額為1436.63億元。

今日表現較失色的藍籌股，分別為香港交易所(00388-HK)﹑工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股，以及騰訊控股(00700-HK)，三大藍籌股合共拖低大72點。除了以上三股外，地產股表現疲弱，亦不利大表現。當然匯豐控股(00005-HK)及中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股今日逆市上升，為大市帶來支持，可是今日市場上有逾千隻股份下跌，這並非是理想市況應有的表現。

不過內房股今日亦相當理想，特別是二﹑三線內房股今日明顯抽升。隨著內房股陸續公布業績，短期內內房股仍可以跑贏大市。投資者若持有內房股，無需急於沽貨。

至於醫藥股今日走勢疲弱，惟投資者目前無需太擔心，在不久將來，相關股份出現較大幅度調整。投資者若自認為對醫藥股目前信心不足，可以考慮先沽出一半，收回部份成本。

上市第三日的賓仕國際(01705-HK)今日股價大跌29%，在下周一低撈？自問看不懂，不作任何建議。至於今日三隻掛牌的新股，表現最突出為光麗科技(06036-HK)，收市價較招股價高出8成，股東當然高興。但是投資者要留意今日上市的新股走勢相當波動，不論是半新股或是新股，只宜小注兼只可以作出一注。

2018年3月16日下午4時52分

文﹕張偉倫

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