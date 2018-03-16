獨角獸再爆漲停潮 滬指四連跌創業板指跌逾1%

周五上午，滬深兩市平開後窄幅震蕩，滬指盤中短時收複3300點關口，随後沖高回落。午後，滬深市場整體延續早盤縮量震蕩走勢，14時左右股指加速下挫，創業板跌逾1%，在5日與10日均線之間持續震蕩，進一步消化浮籌。最終滬指收四連跌，市場成交量繼續萎縮，兩市合計成交不足4000億元。滬指收報3269.88點，跌0.65%，成交額1678億。深成指收報11051.12點，跌1.01%，成交額2284億。創業板收報1821.32點，跌1.48%，成交額705億。

盤面上，題材股盤中仍然活躍，今日市場上最為亮眼的依然是“獨角獸”概念，板塊漲近2%，大衆公用(600635-CN)、張江高科(600895-CN)等6股漲停。消息面上，2018年開年以來，監管層不斷表態支持“獨角獸”登陸國内資本市場。3月15日，證監會副主席閻慶民表示，中國存托憑證(CDR)將很快推出，將選擇一批新經濟或者說“獨角獸”的企業。

此外，尾盤汽車股再度發力上漲，海馬汽車(000572-CN)、金鴻順(603922-CN)直線封板。央企改革板塊再度火爆，保險、房地産版塊漲幅居前。

跌幅榜中，半導體、煤炭、有色、銀行、券商等板塊紛紛回調。

總體看，當前大盤主要面臨技術性回調，但國内經濟基本面向好，新經濟已明确成為未來發展的大方向，結構性行情有望繼續演繹。對于後市，分析人士認為，短期看在缺乏做多主線的引領下，滬指大概率將在3300點整數關口反複争奪，不過後期隻要量能跟進則有望選擇向上突破。創業板獲得年線支撐後開始企穩反彈，無奈五日線壓制，但從小級别的表現看，經過二次探底後未來上漲的确定性將更強。操作上，建議掘金新藍籌，聚焦具備新技術、新産業、新業態以及新模式的企業。

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