〈鉅亨看世界〉2018年全球最具聲譽的公司

聲譽測量和管理服務公司 Reputation Institute，在 15 日發布一年一度的全球企業聲譽排名報告《Global RepTrak 100》，報告顯示全球排名前 100 的公司，平均聲譽分數下滑 1.4%，而榜首由勞力士奪下，蘋果排名則是大幅下滑 38 名。

2018 年企業聲譽排名前 10 的公司

為了找出聲譽 Top 100 的公司，Reputation Institute 在 2018 年 1 月至 2 月期間，於 15 個國家對 23 萬多人進行意見調查。而受調查的公司年收入為 500 億美元以上，並在受訪國家有露出，且至少該國家需有 40% 的大眾知道該品牌。

RI 研究主管 Hahn-Griffiths 指出，聲譽下滑的趨勢令人不安。接受意見調查的受訪者中，只有 38.5％表示相信公司會做正確的事情，對公司決策者的行為表示懷疑，投資意願下降 8.1 點，這是市場波動的一個可能跡象，以及購買意願下降 7.9 點，至該公司就業的興趣下降 6.1 點。

Hahn-Griffiths 表示，在聲譽排行表現良好的公司，通常是能說服大眾，公司的存在將使世界變得更美好的公司。

榜單中值得注意的是韓國三星電子，排名大升 44 位至第 26 名，得分 73.3 分，原先因 Galaxy Note 7 爆炸事件，以及少主李在鎔因行賄案入獄，公司聲譽大跌，但在 2018 年的平昌冬奧，三星靠著成功的廣告《Do what you can't》，拉回聲勢。

道德行為、公平、產品價值和透明度，是決定公司聲譽的最重要因素，而蘋果因手機降速、逃稅與不協助 FBI 解鎖手機等原因，排名下滑 38 位至第 58 名。Hahn-Griffiths 指出，在商場上勝利，並不一定代表在聲譽排名中會一樣出色，有時候公司賺太多錢，反而會讓大眾對於企業實行社會責任方面有負面看法。

而企業領導人的發言，亦是決定企業聲譽的要素之一，例如微軟的執行長 Satya Nadella，他出生於印度，一再表達對追夢人計劃 (DACA) 的支持，他在 LinkedIn 發文指出：「身為一名執行長，我每天都很感謝來自世界各地優秀的員工，為公司帶來的直接貢獻，我們非常關心在微軟工作的『追夢人』，並全力支持他們。」

樂高公司則是第二次位居第 2 名，該公司宣布將使用植物性塑料來製造樂高方塊，再度展現企業對環境永續經營的責任。排名首位的則是品牌歷史悠久的著名手表製造商勞力士，該品牌在網球巨星費德勒加持下，重新定義勝利這件事。