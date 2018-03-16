西柏去年EPS 5.55元 配息5元、殖利率近6% 今年業績「蹲」

西柏 (3541) 公布去年稅後淨利 2.74 億元，創近 3 年新高，年增 6.61%，EPS 為 5.55 元，董事會更決議大方配發股利，每股將配發現金股利 5 元，殖利率達 5.89%。不過，北美大客戶去年大力拉貨後，今年開始調整訂單已趨緩，其他客戶需求雖將回升，但在去年業績基期偏高下，今年業績必須「蹲」一下，營收恐較去年雙位數下滑。受惠第一大北美專業影音品牌客戶新品上市，2017 年中集中出貨，西柏去年營收、獲利同步成長，合併營收 21.84 億元，較前一年成長 19.23%，稅後淨利 2.74 億元，創近 3 年新高，年增 6.61%，EPS 為 5.55 元。



不過，隨安全庫存備貨完畢，去年第四季客戶拉貨力道已轉弱，營收季減 13.5% 至 5.23 億元，為全年相對低檔，EPS 為 1.3 元。公司已經決議，每股將配發現金股利 5 元，配發率超過 9 成，按 15 日收盤價 84.8 元計算，殖利率達 5.89%。



展望 2018 年，西柏已公布 1~2 月累計營收為 2.6 億元，較前一年衰退 23.02%。西柏表示，北美最大客戶目前拉貨力道不見回溫，第二季看法仍保守，下半年則還要觀察，而其他北美客戶及自有品牌今年訂單有機會好轉，惟該大客戶去年營收占比高達 5 成，且基期相對偏高，今年營運必須「蹲」一下。法人預估，全年營收可能較前一年衰退 2 成，獲利也將同步下降，而第二季在工作天數增加下，有機會勝前一季。



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