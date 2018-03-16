母嬰消費市場成長力高 逾半準媽媽願意砸錢住月子中心

為更深入了解國內母嬰消費市場的動態，遠東集團 HAPPY GO 旗下 GO SURVEY 市場調查顧問針對 3406 名懷孕中或育有 3 歲下孩童的女性進行調查，發現近年來晚婚、高齡產子和少子化的現象，反而為母嬰市場帶來更大商機，其中，即便市面上月子中心普遍收費偏高，但仍有 54% 的受訪者表示會入住。

至於購買的嬰幼兒商品，則是偏好日本、美國、義大利、瑞士和德國製造相對高單價的產品。

GO SURVEY 市場調查顧問發現，在高齡生產和少子化的影響下，反而促使產婦對於孕期健康、育兒周邊商品更加重視，母嬰市場在內需不景氣中反而逆勢成長。

據 HAPPY GO 內部消費數據，雖母嬰幼兒市場仍以 30-39 歲的母親為主，但相關的消費年齡層已往 30 歲以下和 40 歲以上年齡層擴散，例如，HAPPY GO 旗下智慧廣告 iCONNECT MEDIA 相關訊息不僅吸引 30-35 歲的目標族群注意，甚至引發 45 歲以上族群的高度關注，市場版圖正不斷擴大。

GO SURVEY 指出，隨著孕齡增加，孕婦對自身身體保健、運動習慣建立和產後保養的意識高，調查指出近 98% 的受訪者懷孕時，甚至懷孕前皆會服用孕期保健食品，當中又以綜合維他命、葉酸和鈣片最多人食用。

同時，有高達 72% 的孕婦在孕期維持運動，現下有越來越多健身中心會為孕婦推出專門的運動課程，甚至是孕婦專用的運動用品，成為母嬰消費市場另一焦點。

此外，產後入住月子中心調養也成必備消費之一，即便市面上月子中心普遍收費偏高，但仍有 54% 的受訪者表示會入住，僅 16% 表示不會入住。

GO SURVEY 也發現消費者偏好日本、美國、義大利、瑞士和德國等以製作精細、品質保證的嬰幼兒商品，如紙尿布市場由幫寶適 (美商)、滿意寶寶 (日本) 和妙而舒 (日本) 為前三名，奶粉則以亞培 (美國)、雀巢 (瑞士) 和惠氏 (美國) 為前三大。

而 9 成的消費者會為孩子準備汽車座椅和使用嬰兒專用的清潔護膚用品，當中汽車座椅以 Chicco (義大利)、Combi (日本) 和 Aprica (日本) 最受歡迎，護膚用品則以德國藥用級的施巴以及美國嬌生、艾惟諾等大廠為主。