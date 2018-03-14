分析師：老獨角獸回歸A股心驚驚 新獨角獸黑馬值得挖掘

深交所表示，今年可推 CDR(中國預託憑證)，要成為中國新經濟股的主戰場。消息指，中證監已成立專門的工作小組，積極拉攏一批巨頭以 CDR 的形式上市，但有候選名單中的企業對於回 A 股的意願並不強烈，目前還在觀望當中。

市場料「BATJ」回歸在 A 股增發，融資額將達到 3700 億元 (人民幣，下同)，或對市場資金有分流壓力，昨 (13) 日滬深 3 大指數陷入回調，近期穩步上攻的創業板指亦呈弱勢，盤中出現幾波急跌。終場滬綜指收報 3310 點，跌 16 點或 0.49%；深成指報 11241 點，跌 84 點或 0.75%；創業板指下挫 0.52%，收報 1872 點，兩市共成交 5024 億元 (人民幣，下同)，較前日縮量逾 1000 億元。

上證指數走勢

據《界面》報導，中證監希望通過「特事特辦」的方式，讓一批巨頭以發行 CDR 的形式在 A 股交易，近日已經有互聯網巨頭在積極聯繫大陸投行運作相關事宜。證監會內部也已經成立了專門的工作小組，在全力推進 CDR 相關事宜。

香港《文匯報》援引瑞銀證券中國首席策略分析師高挺昨日發佈的最新報告稱，預計中概股通過 CDR 回歸 A 股的步伐加快，如果以現在的市場估值，騰訊 (0700-HK) 等 4 家互聯網巨頭按照 5% 在 A 股增發，將融資 3700 億元，相當於 A 股 2017 年全部融資規模的 20%，對市場的新增資金有一定的分流能力。

他認為，這一制度變革短期內有助於市場提振風險偏好，因為中概股估值不僅限於 PE，還有對流量和收入的增長作為主要的考量，一旦上市，低質量公司的估值料將不斷下降。

不過，候選名單中的企業對此意願不強。《星島日報》引述平安證券綜合研究所投資策略部副總經理羅曉鳴稱，大型新經濟股並沒有強烈的回 A 股意向，例如有企業高層擔心資產安全等問題。現在是中證監有較大壓力，被市場質疑，為何最好的公司都在海外上市，都往外面跑。

他認為，新經濟巨企在兩會表態積極「回家」上市，主要還是政治姿態，事實上他們更願意按國際通行的規則受到監管，認為市場規則更透明，更安全。同時，大陸市場一直存在擴容壓力，也難以讓這些胃納很大的巨企一下子都回來。

此外，資本市場認為，這些巨企的市場價值早已被充分挖掘，股價也相對偏貴，其在海外 IPO 的成功故事，料難以在大陸複製。當然，新的「獨角獸」黑馬，仍值得挖掘，爭取其在大陸上市。

滬深兩市則信誓旦旦，深交所總經理王建軍表示，今年基本具備了推出 CDR 的條件，深交所將成為中國新經濟的主場。

上交所官網在題為《尋找獨角獸》文章中稱，已形成專項小組重點跟蹤「BATJ」(百度、阿里、騰訊、京東) 類企業，提供上市服務。

《財新網》表示，中證監已擬定第一批入圍 CDR 名單，共有 8 家企業，除了 BATJ，還有攜程、微博、網易以及香港上市的舜宇光學 (2382-HK)。