【異動股】券商板塊異動拉升 國盛金控(002670-CN)漲近4%

午後，券商板塊異動拉升。截至發稿，國盛金控(002670-CN)漲3.73%報16.69元，第一創業(002797-CN)、浙商證券(601878-CN)拉升漲逾1%，華西證券(002926-CN)、財通證券(601108-CN)、國金證券(600109-CN)、西部證券(002673-CN)、招商證券(600999-CN)等個股均有拉升。

消息上，CDR破冰在即，從“核心資産”到“獨角獸”A股投資語境的切換，折射出中國資本市場要圓“BATJ”夢的渴望。富士康股份閃電過會，則體現監管層大力釋放支持新經濟企業上市的信号。時下獨角獸、中概股回歸已是最能牽動市場神經的話題。

在A股曆史上，每個制度紅利的推出，都會孕育出重大的投資機遇。分析人士表示，存托憑證發行主要涉及兩大中介金融機構：存券機構和托管機構。金融混業的美國市場，ADR的存券機構主要由商業銀行來承擔，紐約梅隆、花旗銀行、德意志銀行和JP摩根是全球最大的四家DR存券機構。上交所課題研究《NASDAQ中國上市公司發行CDR可行性研究》中指出，相對于商業銀行來講，我國證券公司更适合成為CDR存券機構。

存券機構需要熟悉國内外證券市場運作、具備安排證券發行能力、有上市推薦和擔保能力、具備與托管機構、律師、會計師和證券登記結算機構的協調能力。因此，跨境協調能力強、托管和清算能力強的證券公司將受益。

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