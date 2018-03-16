全球逾9成瓶裝水含塑膠微粒 WHO宣佈調查

美國傳媒機構 Orb Media 周三 (14 日) 發表研究報告，警告全球逾 90% 瓶裝水可能受到微塑膠污染，受影響的包括法國礦泉水品牌 evian、雀巢旗下的 Pure Life 系列，以及中國品牌娃哈哈。世界衛生組織 (WHO) 宣布將展開調查，確認含塑膠食水的潛在健康風險。

香港《文匯報》綜合外媒報導，研究人員在美國、中國、巴西、印度、印尼、墨西哥、黎巴嫩、肯亞和泰國合共 9 個國家，檢查 11 個品牌共 259 個瓶裝水樣本，包括多個著名品牌產品，如百事可樂 (PEP-US) 的 Aquafina、可口可樂 (KO-US) 的 Dasani、法國達能集團的 Evian、中國娃哈哈等。當中 93% 驗出含有塑膠微粒，只有 17 個樣本不含塑膠微粒。

研究人員在每公升樽裝水中，平均驗出 325 個塑膠微粒，包括尼龍、聚對苯二甲二乙酯 (PET) 和聚丙烯 (PP) 等，與用來製造瓶蓋的材料相同。

紐約州立大學弗雷多尼亞分校的梅森 (Sherri Mason) 指出，約 65% 微塑膠以碎片形式出現，估計是在瓶裝水包裝期間，由瓶蓋和瓶身釋出。

科學家此前亦於自來水驗出塑膠微粒，但瓶裝水驗出的塑膠微粒數量是前者的 2 倍。梅森形容目前情況並非災難性，但值得關注，建議公眾改喝自來水，並使用固定容器盛水，取代用完即棄的膠瓶。

飲品製造商可口可樂 (KO-US) 強調，廠房有嚴格過濾標準，但承認塑膠在環境中無處不在，部分產品仍然可能含有塑膠微粒。

雀巢澳洲分公司亦稱，致力確保產品質素和安全，保證所有瓶裝水可安全飲用。evian 母公司達能 (Danone) 則質疑，這次研究的方法並不清晰。

這份研究報告令世界衛生組織 (WHO) 震驚，表示將評估最新研究，了解微塑膠的普遍程度與影響。香港《明報》引述 WHO 發言人指出，關鍵問題在於長時間攝取塑膠對身體的影響，如有需要將制定安全標準。