創刊17年 台灣《壹週刊》紙本4月收攤 裁員1/3 以上

壹傳媒 (0282-HK) 又傳關停旗下媒體！據上報 (UP Media)15 日報導，繼香港《壹週刊》14 日宣布推出最後一期紙本雜誌，發行 17 年的台灣《壹週刊》也將在 4 月 4 日推出最後一期紙本後收攤，且可能將會大舉裁員 1/3 以上員工。《壹週刊》社長邱銘輝 15 日已證實將停刊消息。

報導指出，《壹週刊》2001 年 5 月 31 日在台灣創刊，分為 2 冊合售 75 元台幣，創刊號即是以前總統陳水扁女兒陳幸妤，及準女婿趙建銘的私生活為報導焦點，首期週刊便創下單期銷售量 27 萬份的驚人紀錄。

不僅承襲壹傳媒集團注重圖片、視覺的媒體特色，《壹週刊》也相當側重於娛樂八卦類型的新聞報導，常以頭版或大篇幅報導政商及影劇名人的隱私及內幕，引起民眾正反兩極的評論，正方認為捍衛新聞自由有助於揭發社會的黑暗面，反方則表示誇大聳動的腥羶色風格對社會傷風敗俗，但不可否認的是，《壹週刊》帶來的「狗仔文化」當時衝擊整個新聞生態。

《壹週刊》打著「踢爆」的旗幟進軍台灣，也吃上許多官司，例如 2004 年報導國民黨主席連戰涉嫌對妻子連方瑀家暴，並聲稱是連戰的女兒連惠心以私密信件披露，事後連惠心控告《壹週刊》及撰稿記者涉嫌誹謗、偽造文書，並提起民事訴訟求償。最後《壹週刊》與連家簽下協議書撤告和解，約定往後報導連家新聞前必須先向連家人查證，否則必須壹傳媒及社長要各支付違約金 100 萬元給連家。

《壹週刊》曾在 2012 年面臨轉賣風波，旺旺中時、台塑、中信集團都有意收購，但是引起媒體界強烈反彈，引起大規模反媒體壟斷運動，最後以破局收場。2018 年再傳出香港商人黃浩有意收購，原已支付訂金港幣 1.48 億元，但由於沒有按期完成後續匯款，拖延逾半年的收購案最終告吹。壹傳媒集團創辦人黎智英也不得不重回前線坐鎮，協助新任行政總裁張劍虹重建集團。

在台發行 17 年的《壹週刊》即將結束發行紙本雜誌，創辦人黎智英日前曾坦承，雜誌每周出刊一次，確實已經跟不上目前的速食文化。

《壹週刊》將改組轉型網路媒體，邱銘輝則強調，儘管結束了紙本雜誌，《壹週刊》踢爆、不畏權勢的精神也不會改變。

壹傳媒股價昨 (15) 日收 0.30 港元，無升跌。