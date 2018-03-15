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12歲以上民眾上網率82.3%創新高 50-59歲成長幅度最大

國發會主委陳美伶表示應透過跨部會合作共同努力防制降低數位風險。(鉅亨網資料照)
國發會主委陳美伶表示應透過跨部會合作共同努力防制降低數位風險。(鉅亨網資料照)

國發會今 (15) 日委員會進行「106 年度數位機會調查報告及提升數位機會政策」報告，公布 5 項調查結果，國發會指出，國人上網率再創新高，手機為主要使用載具，12 歲以上民眾上網率 82.3%，創歷年新高；50-59 歲上網率由 2016 年 74.1% 成長到 83.3%，成長幅度最大。

國發會表示，民眾最常使用的網路工具依序是即時通訊與社群軟體 (96.8%)、網路電話 (86.3%)、線上影音 (84.6%) 及查詢新資訊 (84.4%)。關於網路購物，61.3% 曾透過網路查詢商品評價或比價，59.2% 曾於線上購物，在行動支付部分則有 1 成民眾使用。

國發會調查發現，不當情境使用手機的比率有惡化趨勢，每百人有 38 人次在走路行進中滑手機，有 22 人次開車騎車時滑手機，數位負面影響必須加以正視，國發會強調，有鑑於行動設備應用逐步移轉至生活應用，應建立國人使用行動設備上網的資安觀念及防止網路詐騙發生。

另外，每 20 人就有 1 位為網路沉迷高風險族群，成長幅度達 43%，12 歲以上民眾約有 5% 屬網路沉迷風險群，較 2015 年的 3.5% 增加 1.5 個百分點。網路沉迷高風險族群實體世界參與度低，逾 2 成超過 1 個月未跟朋友面對面見面 (20.9%)、運動 (27.9%) 或休閒外出 (21.1%)。

新住民上網率達 91.5%，較 2014 年大幅增加 19.4 個百分點，較全國民眾的 82.3% 上網率高出 9.2 個百分點；農漁牧資訊近用較居弱勢，高齡化結構是主因，智慧型手機的快速發展有助提升高齡農漁牧的上網意願，44 歲以下青農上網率達 95.6%，45-64 歲者也有近 7 成上網 (67.1%)，網路近用落差主要是 65 歲以上族群，僅有 20.6%。

國發會表示，這項報告引起與會委員高度關注，認為由數位機會調查結果所衍生的數位國家創新、多元數位應用、數位涵容、數位政府服務、農民網路產銷推廣、數位機會教育、資訊安全、網路金融及網路爭議新聞等議題，都是各部會未來政策推動的方向。

主委陳美伶則表示，數位機會調查結果中，除國人上網率持續提升外，手機上網比率與一般上網率幾無差異，都達 8 成，後續應關注使用手機可能帶來的衝擊。此外，新住民上網率已達 9 成，顯示新住民融入社會後，數位教育平權已達水準。

她強調，未來數位經濟或資料經濟將成為主導國家發展重要因素，國際組織 (如 APEC、WHO) 已將國家數位經濟作為發展主軸，台灣無法置身事外，期勉透過各部會政策資源挹注，帶動寬頻建設、資安產業、網路金融及教育培力發展，促成臺灣未來數位國家發展。

另外，數位發展除帶來生活便利外，也應重視其負面影響，例如網路沉迷問題，民眾長時間使用手機可能影響自身安全，並注意身體姿勢不良導致醫療需求，及早關注網路沉迷可能帶來的影響，陳美伶指出，應透過跨部會合作共同努力防制，降低數位風險。

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