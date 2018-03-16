DRAM價格續漲 記憶體股走揚 南亞科攀掛牌新高

DRAM 今年供需健康，法人看好價格仍將續揚，相關個股今年營運可望持續受惠，台股今 (16) 日仍陷整理格局，不過記憶體股表現抗跌，南亞科 (2408-TW) 今年本業表現看好，投信連續買超 6 天，外資近期也是買超居多，早盤股價跳空開高走高，一度拉升到 93.4 元，攀掛牌以來新高，盤中漲幅逾 2%，華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、威剛 (3260-TW) 等也是齊漲攻勢。

亞系外資預估，南亞科今年 DRAM 營收成長 50%，表現優於同業，另外，DDR4 及伺服器 DRAM 的挹注，將推升 ASP 和毛利率，預估南亞科今年及明年營業利潤將分別成長 112%、22%，給予買進評等，目標價上看 115 元。

南亞科去年稅後純益 402.9 億元，每股純益 14.36 元，雙創歷史新高，董事會通過去年盈餘分配，每股擬發現金股利 3.5-3.62 元之間，發放總額約 108.79 億元。

南亞科預估，今年 DRAM 整體需求及供給各成長約 20-25%，一整年供需健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀，去年及前年獲利有來自業外的挹注，今年本業獲利則將會較去年更好。

DRAM 供需健康，價格持續看漲一整年，成為推升記憶體族群股價的重要動能，包括南亞科、華邦電、旺宏、威剛等今日股價走揚，表現相對強勢。

若投資人看好南亞科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：南亞科兆豐 76 購 01 (069455-TW)、南亞科玉山 76 購 01 (068744-TW)、南亞科元富 76 購 02 (070593-TW) 等。