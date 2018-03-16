〈港股盤前〉長和系公布財報 盤面關注焦點

鉅亨網新聞中心 2018年3月16號8點47分

1、港股上日市況總結：美股連續兩天高開低走，恆指卻剛巧相反地兩天低開高走。受美對華貿易政策不明朗的拖累，恆指週四低開 250 點。但在道指期貨轉升下，下星期公佈業績的重磅藍籌騰訊（700）和平保（2318）也轉跌為升，恆指更一度上升近 150 點而收市升 106 點。成交按日上升約 7% 至 1107 億。藍籌股 25 升 22 跌 3 持平。內房和內險表現較出色，出口和內銀則連續兩天走弱。滬深港通總成交約 123 億，按日上升約 6% 而佔大市成交約 11.1%，仍屬偏低水平。滬港通錄得淨流入約五千萬，而深港通則錄得淨流入約 14 億。滬港通淨流入較多的是騰訊、吉利（175）和蒙牛（2319），而淨流出較大的是工行（1398）和碧桂園（2007）。深港通淨流入則主要在騰訊、太保（2601）和紫金 (2899)。另外，做空佔大市成交微跌至約 10.9%，仍然屬安全區域。

2、美股上日市況總結：美股週四漲跌不一，道指曾一度大升逾 300 點並重回 25000 點以上，但在貿易戰陰霾下和紐約時報報導美國特別檢察官穆勒已向川普集團發出傳票（要求提交一些文件，包括某些與俄羅斯有關的文件资料），升幅大幅收窄。收市報升 116 點，結束了三連跌。波音股價則反覆靠穩，微跌 0.1%。但標普 500 指數卻四連跌，下挫 0.08%，而納指下跌約 0.2%。十年期債息上升至 2.826%。VIX 指數則下跌約 4% 至 16.6 水平。港股 ADR 下挫 37 點，相當於恆指 31504 點水平。滙豐（5）ADR 表現較特出，上升超過 1%。

3、港股今天 / 短期市況分析：不少學者和官員指出，美國一旦展開對華的貿易戰，吃虧的可能是美國自身。觀乎港股和亞太區股市過去兩天的表現，投資者還是不要太杞人憂天，說不定下星期美國聯準會的議息會有驚喜。2017 的業績發佈已進入尾聲，今天的焦點會是長和系，但市場可能更關注李首富的去向，但筆者覺得他的去與留對股價的影響應只是短暫的。回看已公佈業績的藍籌，大多都能報上最少乎合預期的業績，包括昨天公佈的太古（19），公佈業績後股價攀升的也不少，如恆生（11）、東亞（23）、港鐵（66）等等，長和（1）的股價相對落後，業績後可能有條件追落後。同樣地，下星期公佈業績的騰訊和平保，股價昨天也偷歩炒上，前者更在不明朗的市場環境下六連升。恆指能否攻破 2 月底的高位 31799 點，還看騰訊吧！短線的投資者可留意紫金。之前筆者曾提及最近的熱炒股往往是深港通南下資金的竉兒。昨天紫金是近來首次在十大活躍深港通名單出現，值得關注。