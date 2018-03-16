港交所(00388-HK)ADR收升 騰訊(00700-HK)匯豐(00005-HK)走軟

美股3大指數升跌不一，道指結束連續3日跌勢；標指則為今年來首次連跌4日。股市只要有成交，大市波動對於港交所(00388-HK)來說也是贏家，港交所ADR收報290.15元，較港收市升0.55元。
大型藍籌升跌不一，騰訊控股(00700-HK)ADR收報468.39元，較港收市跌0.21元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.24元，較港收市升0.84元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.13元，較港收市跌0.22元。
油價反覆向上，是連續第2日上升，不過油股跌。中海油(00883-HK)ADR收報11.25元，較港收市跌0.03元；中石油(00857-HK)ADR收報5.35元，較港收市跌0.02元；中石化(00386-HK)ADR收報6.45元，較港收市跌0.05元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.77元，較港收市跌0.18元；聯通(00762-HK)ADR收報9.57元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.35元，無升跌。
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