擴張步伐放緩，聯準會費城分行3月總體經濟指數下滑至22.3

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國中大西洋地區製造業於 3 月繼續擴張，惟擴張步伐有所放緩。美國聯準會費城分行公布 3 月份衡量費城地區製造業活動表現的總體經濟指數，由 2 月份的修正後的 25.8，向下滑落至 22.3。2017 年 2 月份 43.3 的數據是 1984 年 1 月以來最高。



此前彭博社調訪 45 位經濟專家得出的預估中值為 23.0，預估值介於 15 至 35 之間。數值高於零，代表賓州東部、紐澤西州南部以及德拉瓦州地區製造業景氣擴張；低於零則意味著製造業景氣衰退。而 3 月份指數是連續第 20 個月處於零以上。



根據這份數據的分項指數，3 月份新增訂單分項指數從前月的 24.5，向上揚升至 35.7；就業分項指數由前月的 25.2，升至 25.6；出貨分項指數自前月的 15.5，向上升至 32.4；支付價格分項指數從前月的 45，降至 42.6；收取價格分項指數由 23.9，降至 20.7；庫存分項指數由前月的 - 0.9，升至 16.5。



衡量未來 6 個月的展望分項指數從前月的 41.2，向上增至 47.9。







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