美股盤後─貿易戰升溫 S&P 500連四跌 今年迄今最長跌勢 唯道指止跌收高

週四交易，S&P 500 連續第四日收低，創今年迄今最長跌勢，係因市場對貿易戰升溫的擔憂蓋過了強勁的經濟數據。然而，道指停止 3 日跌勢，係因對經濟敏感的藍籌股表現優於廣泛市場。

道瓊工業平均指數上升 115.54 點或 0.47% 至 24873.66。

Nasdaq 指數下跌 15.07 點或 0.2% 至 7481.74。

S&P 500 指數下跌 2.15 點或 0.08% 至 2747.33。

費城半導體指數收低 1.42 點或 0.1% 至 1422.07。

市場動力

在美國川普總統宣布要對中國商品課稅高達 600 億美元關稅後，週三又表示將設法削減中美貿易赤字 1000 億美元之後，市場擔憂加劇。

川普週四在推特上發文，錯誤指稱加拿大對美國有貿易順差，但事實上剛好相反。

經濟數據

3 月 10 日止的一週，美國失業救濟金請領人數減少 4000 人，降至 22.6 萬人，達到 50 年低點。

費城 Fed 和帝國製造業指數均高於 0，顯示情況改善，兩個地區報告均顯示投入價格持續上升。

同時，二月份進口物價指數上升 0.4%，顯示美國人購買外國商品和服務的成本越來越高。

另外，三月份美住宅建築商協會月度信心指數在下降了一點至 70，前月也自 72 下降一點。Econoday 調查的經濟學家先前估計該指數能維持不變在 72。但該數據高於 50 就意味狀況改善。

分析師看法

Baird 投資長 Bruce Bittles 表示，「經濟基本面持續有正面趨勢，但估值顯示許多好消息已經都在價格反映出來了。」他也預期股市暫時會在區間內回彈，「我們還沒看到投資者情緒回復或廣度指標復甦，這才能判斷看漲與否，另外也還沒看到 Fed 政策和季節性模式惡化到一個能判斷走跌的程度。」

Tower Bridge Advisors 總裁 Maris Ogg 表示，「經濟數據發布，尤其是領先地位的指數，仍顯示出經濟成長，且不只是美國，歐洲和中國也是，但我們仍接近循環的尾聲。市場和投資者可能會擔心川普政策上已經沒招了，他現在已經失去動力了。」

個股表現

Boeing (波音) (BA-US) 吐回稍早漲幅至收低 0.1%，本週即將收創 2 年來最大單週跌幅，係因市場擔心波音可能成為川普關稅的犧牲者。

Walmart Inc.(沃爾瑪)（WMT-US) 下跌 0.2%，因吹哨者爆料，沃爾瑪涉嫌操弄數據以追上對手 Amazon.com Inc. (亞馬遜) (AMZN-US) 的表現。

ADT Inc. (ADT-US), 第四季因營收上升 5.2% 而返回獲利，但股價仍大跌 13%。

生物科技公司 Solid Biosciences Inc（SLDB-US) 因宣布暫停臨床試驗一款治療肌肉萎縮的藥，股價重挫 65%。

其他市場

歐股大致收高，亞股多空交錯。

黃金期貨收低，但原油期貨收高，ICE 美元指數上升 0.5%。