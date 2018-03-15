北京樓市維持“低溫”：1-2月商品房銷售面積同比降58.3%

今年前兩個月，北京房地産開發投資同比下降6.2%，商品房銷售面積同比下降58.3%，其中住宅銷售面積同比下降55.1%。

根據國家統計局最新公布數據，今年前兩個月，中國内地房地産市場整體延續去年熱度，商品房銷售面積、商品房銷售額均刷新了曆史同期新高。同時，前兩個月房地産開發投資同比增長9.9%，增速比上年全年加快2.9個百分點。在一片“漲”勢中，北京房地産市場維持“低溫”。

15日，北京市統計局、國家統計局北京調查總隊公布的數據顯示，今年1至2月，北京商品房新開工面積為81萬平方米，同比下降53.8%。其中，住宅新開工面積為60.6萬平方米，同比下降35.3%;辦公樓新開工面積2萬平方米，同比下降94.4%;商業營業用房新開工面積0.9萬平方米，同比下降77%。

數據顯示，1至2月，北京商品房銷售面積為56萬平方米，同比下降58.3%。其中，住宅銷售面積為39.1萬平方米，同比下降55.1%;辦公樓銷售面積為5.6萬平方米，同比下降67.1%;商業營業用房銷售面積為4.2萬平方米，同比下降79.6%。

數據還顯示，今年1至2月，北京房地産開發投資同比下降6.2%，其中保障性住房投資同比增長18.7%。

據悉，2017年，北京完成房地産開發投資3745.9億元人民币，同比下降7.4%;商品房銷售面積875萬平方米，同比下降47.8%。

來源：中國新聞網

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