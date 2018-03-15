【華冠投顧】賴昇楷: 「年後跳」戲碼不變 「業績股」才是王道

大盤前天 (3/13) 攻克空方最後防線 (2/5 向下缺口) 後連兩天在 5 日均線之上強勢整理，今天收盤小跌 20 點，量縮到 1111 億，短線上只要 3/12(一)向上缺口 10882～10908 沒被完全回補前，都保有再創新高能耐。代表內資的 OTC 指數則是連八紅續漲 0.51%，收最高收在 154.27，續創年後高，距離年前高點 155.74 已近在咫尺，顯見最近就算國際上傳出利空消息內資也沒在怕、作多企圖心沒改變，「年後跳」行情如期繼續上演，3 月底之前上市櫃公司將公佈去年年報，具有業績題材的可望會是內資青睞的標的，所以「業績股」才是王道。

3 月開始業績股輪流竄出來當盤面亮點，例如具有漲價題材的被動元件族群今日多檔延續昨日漲勢，精神指標 2327 國巨上漲 2.96%、旗下電感廠 2456 奇力新上漲 4.37%、MLCC 廠 2492 華新科更是大漲 7.61% 續創年後新高價 108；MLCC 上游粉末廠 6173 信昌電上漲 6.43%，公司前兩個月營收年增率 27.57%，3D 感測族群指標股 3105 穩懋上漲 3.88%、2455 全新大漲 7.69% 續創波段新高 140。另外單兵業績股例如 IC 廠 4919 新唐上漲 5.21%，前兩個月營收年增率 4.21%，高爾夫球頭廠 8924 大田前兩個月營收年增率更高達 71.89%，印刷電路板上游銅箔基板 (CCL) 廠《2383 台光電》過去兩天在 LINE@有作介紹，公司今年可望重心打入蘋果供應鏈，加上受惠大數據時代的到來、客戶對於伺服器板的需求越來越大、5G 趨勢也推升銅箔基板需求，今年業績成長可期，股價在中期低檔區打混摸魚一陣子，今天有發奮圖強的跡象，收盤上漲 4.85% 站上月線。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。