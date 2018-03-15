韓國青年失業率是整體失業率近三倍 政府擬追加預算並提高補貼

面對韓國青年失業率是整體失業率近三倍的問題，韓國企劃財政部週四宣布，將提出一份追加預算，並提高企業補貼，降低國內年輕人失業率，目前該失業率達到危險水平。韓國的青年被稱為是拋棄了戀愛、結婚，以及生子的「三拋世代」，接著，還有拋棄人際關係與買房的「五拋世代」，最極端的，是甚至連夢想與希望的拋棄的「七拋世代」，這正是韓國青年世代現在的面臨的艱困處境。



路透報導，韓國政府擬定未來三年內，中小企業每創造一個初級工作崗位，每年可獲得 900 萬韓元 (約 8,443.65 美元，相當新台幣 24.6 萬元) 的現金補貼，較目前補貼額 670 萬韓元明顯上調 34%。高中和大學畢業生在求職期間也可以獲得更多補貼，且在一定條件下，全職工作前五年可免交所得稅。



韓國就業市場形勢嚴峻，導致許多人推遲結婚，也使很多人陷入貧困。韓國總統文在寅希望通過提出更多稅收和現金方面的鼓勵政策，改善韓國千禧一代的全職工作形勢。



韓國企劃財政部表示，將於稍晚公布擬議中追加預算方案的規模和其他細節。



企劃財政部第一次官高炯權在週三召開的記者會上發言指出，「若不加以應對，(青年失業率) 將在約四年後達到一個災難性的水平。所以需要國家財政法案就此出台追加預算。」



2017 年韓國青年失業率觸及紀錄高位 9.8%，是全國失業率 3.7% 的近三倍，並高於日本的 4% 和美國的 8.1%。



文在寅 2017 年走馬上任後立即出台 11 兆韓元 (約 102 億美元) 的額外支出預算，旨在創造社會服務就業崗位和提供產假津貼。不過，其政府在國會推進追加預算案時遭遇阻礙，因其政黨 -- 共同民主黨在 293 個席位中只占 41%。



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