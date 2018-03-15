【異動股】獨角獸概念股反彈拉升 合肥城建(002208-CN)漲停

午後，獨角獸概念股反彈拉升。截至發稿，合肥城建(002208-CN)漲停報14.97元，越秀金控(000987-CN)漲8.17%報11.39元，格林美(002340-CN)漲7.51%報8.16元，沃特股份(002886-CN)漲4.18報31.18元，先導智能(300450-CN)漲2.10%報75.87元，安彩高科(600207-CN)、佳都科技(600728-CN)、恒生電子(600570-CN)等個股均有拉升表現。

消息面上，證監會回應，已專門成立關于四新類企業創新型經濟業態的專家委員會。目前國内獨角獸企業中，資産10億美金的100家左右，20億美金的不超過50家，接下來準備分批推進A股上市。

證監會副主席閻慶民15日在參加全國政協十三屆一次會議閉幕會時對證券時報記者表示，中國存托憑證(CDR)將很快推出，CDR是解決兩地的法律、兩地監管的有效措施，有利于已上市、海外退市企業回A股上市。對于如何判斷“獨角獸”企業名單，閻慶民指出，這需要多個部委共同篩選，科技部、工信部有技術參數，需達到标準，涉及工業互聯網、人工智能等。

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