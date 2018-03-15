【港股午評】半日轉跌為升 內險股宜細心留意

港股今早表現再次讓投資者感到意想不到。受到外圍市況疲弱拖累，大市低開逾200點屬相當正常。以為大市又再經歷一個沉淪的半日市況之際，又再次出現掉頭回升的走勢，其中中資保險股再次扮演大市回升的火車頭角色。至於午後大市走勢如何？不排除會在31500點附近大打拉鋸戰。

恆生指數中午收市報31473點，升38點，國企指數中午收市報12715點，升30點，成交額為621.48億元。

內險股今日獲投資者吸納，是因為投資者認為相關股份較落後於大市？不排除，事實上當近期市況處於弱勢時，內險股確實表現較為失色，因此促使投資者將焦點重回此類股份實屬正常。至於內險股在未來一段時間是否可以看高一線？相信在內銀與內險之間，投資者的心思仍落在內銀股。

不過今早勁升近3%的中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股，目前該公司正為分拆平安好醫生而努力。始終分拆行動可以體現其價值，所以投資者不應過份忽略內險股。

今早萬洲國際(00288-HK)罕有地錄得逾2%，明顯跑贏其他消費股。為何萬洲獲得投資者垂青？現時未有明確答案。最簡單一個問題，就是萬洲是否可以追貨？無疑今年的投資主題之一為再通脹，消費股理應可以受惠，但是要追貨，相信投資者要先跨過不少心理關口。

今早內房股表現相當不俗，其中融創中國(01918-HK)半日勁升近4%。昨日融創主席孫宏斌決定辭任樂視網(300104-HK)董事長一職，兩者之間是否有任何關連？不清楚。但是內房股走勢多為西瓜靠大邊，投資者可以在午後再看看升勢是否持續，再考慮應否搭一轉順風車。

耐世特(01316-HK)弱勢未改，今早再跌8.6%，而日前發盈警的光啟科學(00439-HK)今早再跌逾7%，現階段投資者對上市公司業績表現非常敏感。看來弱勢股在短期內難讓人感樂觀，投資者宜審慎。

2018年3月15日中午12時46分

文﹕張偉倫

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