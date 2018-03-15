【港股收評】大市倒升 藥明(02269-HK)又破頂

港股今日成功收復31500點。今日大市表現確實令人感到意外，因為今早大市低開逾200點，竟然收復失地之餘，更倒升逾百點收市。看來投資者已將外圍市況的負面消息已消化，不過今日大市成交額僅多於1100億元，投資者看來仍未願意再踴躍入市，因此讀者們宜再等一等，至少待下周起，內地大型國企相繼公布業績後才出手會較適合。

恆生指數收市報31541點，升106點；國企指數收市報12719點，升35點，成交額為1107億元。

今日大市得以倒升收市，內險股實在是功不可沒，其中中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股及中國太保(601601-HK)(2601-HK)H股均錄得逾3%升幅。雖然內險股今日表現可人，但是在午後升幅未見有擴大，顯示出投資者對內險股有一定戒心。貨，可以繼續持有，但是加注可以待合適時機才出手。

內房股是今日投資者關注焦點之一，其中融創中國(01918-HK)全日升幅逾5%，明顯跑贏同業。融創是一隻相當大波幅的股份，容易受到投資者情緒左右，所以對待融創要慎之又慎，絕不可以急於出手。

目前是上市公司公布業績時間，業績表現好壞，以及派息是否慷慨，將會左右股價走勢。最佳例好就是國泰航空(00293-HK)及耐世特(01316-HK)。前者在業績公布後獲大行唱好，股價在今日彈升，而耐世特股價則連跌2日，所以投資者在投資前亦多研讀年報及公關財政資料。

醫藥股今日再開車，其中藥明生物(02269-HK)今日再創新高，高見72.5元，最終升幅逾6.5%。醫藥股不論如何吸引，始終仍是較波動，請投資者小心風險。此外今日才上市第二日的賓仕國際(01705-HK)，今日走勢相當波動，若自問心臟承受能欠佳，便不宜參與。

2018年3月15日下午4時51分

文﹕張偉倫

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