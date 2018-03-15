民主黨高興不起來的理由：「小川普」民主黨議員當選賓州18區

於美國週二（13 日）賓州的第 18 選區眾議員補選結果出爐。33 歲民主黨候選人藍姆 Conor Lamb 以 11 萬 3720 張票（49.8%），擊敗了共和黨候選人薩柯恩 Rick Saccone 的 11 萬 3079 得票率（49.6%），在這個共和黨鐵票區、及美國總統川普曾獲勝的地方，差距僅 0.2 個百分點險勝當選。

此席次前任議員原為共和黨的 Tim Murphy，全力反對墮胎的他因鬧出婚外情，並要求情婦墮胎的行為不宜舉動而下台。

《RollingStones》報導指出，這次選舉雖然為 11 月美國議員大選中的風向球。但奇怪的是，Lamb 在政策議題上與共和黨的川普較接近，使共和黨失利的狀態下，似乎民主黨也未必高興的起來。

川普月初宣布對進口鋼鐵和鋁材課徵高關稅，用意之一在討好以鋼鐵工業為主的賓州第 18 選區，同時共和黨出動了 1000 萬美元的政治資金、川普人馬陸續助選等措施，還是無法勝過「小川普」藍姆。

前海軍陸戰隊的 Lamb 提道，並不會完全支持民主黨在野議長 Nanci Pelosi，而是會「讚成」川普的多項議題。

Lamb 如同川普，為基督徒，反對槍械管制（並於自己的參選廣告內射擊 AR-15 衝鋒槍）、反對墮胎、反對政府健保、支持軍方、支持增加毒品犯的刑罰、支持川普貿易政策，如鋼鐵關稅。

同時，新聞媒體無法獲得任何 Lamb 批評總統的言語。

Lamb 的政策與主流民主黨相差甚遠，民主黨議員 Tim Ryan 提道，或許新的民主黨方針需轉變成這種政策（才可在 11 月的大選中獲勝）。