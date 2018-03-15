台境募資2.63億元 積極投入事業廢棄物處理商機

台灣最大土壤污染整治業台境企業 (8476) 順利完成國內第一次有擔保可轉換公司債之發行以及辦理現金增資發行新股計畫，總計募集資金 2.63 億元，將用於充實營運資金、償還銀行借款。台境指出，看好台灣事業廢棄物處理需求持續增加之趨勢，今年將繼續擴增廢棄物處理代碼，擴充在廢棄物再利用處理事業的服務項目與產能，創造整體營運的成長。



台境旗下主要有三大事業體，包括以土壤汙染整治工程為主之環工專案事業、以土方資源回收及再利用處理 (目前共有關廟廠 R 類、新化廠 S 類及鳥松廠 D 類) 為主之廢棄物處理事業，以及各類環保服務領域之環境採樣及實驗分析的環境檢測事業，以 2017 年營收 8.73 億元來看，營收比重分別為 75%、12% 和 8%。



近年來，台境看好事業廢棄物處理及再利用市場，積極投入相關產能建置，將成為支撐台境未來整體營運最大成長動能的一隻腳。台境自去年起即致力於提升屬於土壤污染整治後段流程之廢土離場處理收入業務比重、擴增土地整治相關廢棄物處理再利用代碼等重要策略，包括新化廠順利完成個案再利用場址土方處理一案及二案、共完成再利用處理量 1.3 萬噸 S 類代碼污染土壤，鳥松廠則處理 D-1103 焚化爐底渣達 7 千 2 百噸，挹注去年度的廢棄物再利用處理營收比重從 2016 年同期的 6.3% 提升至 12.4%。



根據環保署網站資料顯示，台灣一般與有害事業廢棄物產生量自 2001 年統計量 560 萬噸，至 2016 年已攀升到 1897 萬噸，凸顯台境近年來積極切入廢棄物處理及再利用環保事業的市場發展機會。



未來台境將重點著力於事業廢棄物再利用處理事業，包含源頭製程管理、廢棄物減量及再利用、環保設施設置及代操作等，長期目標將逐步提高其營業收入比重至 50%，以平衡調整現有環工專案業務之營收比重，使公司朝向毛利較高、業績較穩定之營運模式發展，成為國內環保概念股中最具有循環經濟理念的綜合環保服務廠商。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』