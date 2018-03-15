太古地產(01972-HK)中區辦公樓租用率高支持辦公樓租金

太古地產(01972-HK)主席史樂山業績報告中指，在香港中區，租用率高企及供應量有限將繼續為2018年的辦公樓租金帶來支持。儘管九龍東及其他地區供應量增加，預期太古廣及太古坊辦公樓的租金會因租用率高企而堅穩。

在廣州，由於並無大量新樓面供應以及來自中國內地企業需求強勁，預期2018年辦公樓空置率將會下降及租金將會上調。在北京，由於新樓面供應增加，集團預期2018年辦公樓租金將會受壓。在上海，由於靜安區的新辦公樓樓面供應有限及需求穩定，集團預期2018年辦公樓租金將會平穩。

預計2018年市場對香港零售樓面的需求平穩。預期北京及廣州的零售銷售額將有滿意的增長，而成都將會堅穩。在上海，興業太古匯開業後，零售銷售額應繼續穩步增長。儘管樓面供應增加及競爭加劇，預料成都及上海的零售物業租金仍有溫和的增長。

在香港，預期2018年市場對設施齊全的太古廣場栢舍及太古坊栢舍的需求穩定。儘管預期利息逐漸上升及私人樓宇供應增加，我們相信市場對住宅物業的需求仍然堅穩。

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