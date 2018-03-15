壞消息接踵而至比特幣跌破8000 今年以來已跌40%

摘要：利空消息接連不斷，比特幣價格今日繼續大跌，24 小時跌幅超過 14%。其他數位貨幣也普遍重挫，以太幣跌 13%，瑞波幣跌 15%。

利空消息接踵而至，比特幣價格今日繼續大跌。

Bitstamp 平台報價顯示，截至目前，比特幣下跌逾 14%，報 7949 美元。年內迄今，比特幣價格累計跌幅達 40%。

當地時間周三，美國眾議院金融服務委員會就數位貨幣和 ICO 召開聽證會，探討關於數位貨幣行業所面臨的監管問題。

民主黨眾議員 Brad Sherman 在聽證會上表示，數位貨幣就是一個騙局，是在幫助罪犯和恐怖分子在世界各地轉移資金。而此次聽證會會主席 Bill Huizenga 也稱，將會加大監管力度。「委員會並不會對投資者缺乏保護而袖手旁觀。」

同在昨日，彭博報導稱，美國證監會（SEC）已開始對數位貨幣對沖基金發起詢問調查，以確保這些公司持有資產的合法資質，保證客戶資產安全。部分公司甚至收到傳票，SEC 將調查他們是否有不當行為。

昨日，谷歌在自己官方部落格發布公告稱，將從今年 6 月開始禁止網路廣告推廣數位貨幣、ICO，以及其他投機性金融工具。此前，Facebook 在 1 月 30 日更新了其廣告政策，也禁止了類似金融產品的廣告。

此外，管理接近 5000 億歐元資產的歐洲安聯投資全球經濟與策略負責人 Stefan Hofrichter 日前發文稱，比特幣沒有任何內在價值，市場的比特幣狂熱是一種教科書式的經典泡沫，「它可能就要破裂。」

除了比特幣以外，其他數位貨幣價格也幾乎全線下挫，以太幣 24 小時跌幅達 13%，瑞波幣跌 15%。

『新聞來源／華爾街見聞』