【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到道瓊指數再度下跌之下，使得台股再度下跌，終場加權指數下跌 20.35 點，但站穩 11000 點整數關卡，後續走勢可持續觀察外資現貨買賣超動態，而外資在現貨部分賣超 20.57 億，合計三大法人現貨淨賣超 21.89 億。

《國際金融市場焦點分析》

週三下午歐洲央行總裁德拉吉發表談話，雖然通膨目前仍舊往政策目標靠攏，但他同時也表達了對歐元區通膨受壓抑的擔憂，歐元受到衝擊下挫，不過晚間美國公布零售銷售數據意外下滑，且已是連續第三個月衰退，美元指數短暫回檔後便展開反彈，收盤小幅收高；美國零售銷售數據疲弱，加上美中兩國貿易戰有升溫跡象，美股指數全面回檔，公債則因避險買盤連續三日走揚。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週三公布，截至 3 月 9 日止的一週，美國原油庫存增加 500 萬桶，幾乎是市場估計的 2 倍，同時美國產量則是持續攀升，不過汽油及蒸餾油庫存大減，加上油價在近期底部位置獲技術性買盤支撐，期價收盤雙雙小漲；美國昨日公布零售銷售數據意外下滑，金價短暫上衝後因美元迅速反彈而拉回，不過美中貿易戰升溫所引起的避險買盤提供支撐，期價依舊維持在近期整理區間。

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