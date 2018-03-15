繼續打擊數位貨幣：美國證監會向對沖基金出手

摘要：據彭博，美國證監會（SEC）正對數位貨幣對沖基金發起問詢，以調查他們是否有不當行為。本月初曾有報導稱，SEC 對數位貨幣產業啟動大規模調查，有 80 多家公司收到傳票。

數位貨幣在美國繼續面臨監管壓力，美國證監會（SEC）開始對相關對沖基金展開調查。

彭博周三報導稱，由於對沖基金為外部投資者管理資金，SEC 開始發起問詢，希望確保對沖基金對相關持倉進行合理估值，以及他們能夠保證客戶的資產安全。

報導援引知情人士表示，SEC 本次問詢主要是為了解基金公司是否遵守法規，及是否披露利益衝突，如基金經理個人參與相關 ICO 等。部分公司甚至收到傳票，SEC 將調查他們是否有不當行為。

過去一年裡，數位貨幣市場異常火爆，但因監管困難，欺詐行為一直無法得以有效解決。谷歌數據顯示，去年共刪除超過 1.3 億被駭客用來盜取數位貨幣的廣告。

SEC 主席 Jay Clayton 也曾多次警告，ICO 特別容易滋生欺詐。儘管如此，據 CoinSchedule 網站統計，今年 ICO 融資額已攀升至 30 億美元左右。

美國金融市場兩大監管機構——SEC 和商品期貨交易委員會（CFTC）在 1 月發布聯合聲明稱將繼續打擊數位貨幣領域的違法行為。隨後，SEC 獲得法院指令，查沒了數位貨幣銀行公司 AriseBank 所持數位貨幣，被業界稱為美國聯邦監管機構對 ICO 代幣融資市場力度最大的介入。

3 月 5 日，CNBC 援引消息人士稱，SEC 開始對數位貨幣產業鏈啟動了大規模調查，有 80 多家公司收到傳票，數位貨幣交易平台 CoinDesk 也作出了類似的數量估計。

而網路巨頭也開始對數位貨幣廣告進行打壓，華爾街見聞昨日提到，谷歌發布公告稱，將從今年 6 月開始禁止網路廣告推廣數位貨幣、ICO，以及其他投機性金融工具。這是繼 Facebook 之後，又一網路巨頭禁止了數位貨幣的網路廣告推廣。

目前數位貨幣價格幾乎全線下挫，比特幣 24 小時跌幅達 12%，以太幣下跌 13%，瑞波幣跌 14%。



『新聞來源／華爾街見聞』