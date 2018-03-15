中租轉投資太陽能成績靚 外資連買5日擠進買超前十強

中租 - KY(5871-TW) 2 月營收 35.7 億元，年增 29.2%，續創同期新高，加上周一 (12) 日宣布首創全民電廠認購案等題材激勵，股價站上百元大關，且連 5 日受到外資青睞買超 9601 張，擠進外資近 5 日買超前十名。

中租 - KY 最新公布 2 月自結合併營收為新台幣 35.7 億元，年成長 29%，累計 1 至 2 月營收為新台幣 74.9 億元，年增 25%。中租 - KY 表示，若觀察各地區營收表現，台灣地區、中國大陸地區及東協地區分別成長 10%、42% 及 25%，顯示業務動能維持強勁。

中租 - KY 本周也宣布推出的「全民電廠．太陽光電」線上平台，共計 538 片太陽能板的台南永康廠，首次開放大眾認購。中租 - KY 表示，每片太陽能板認購價格 15426 元，若以認購 30 片太陽能板，金額新台幣約 46 萬 3 千元，預估參與者平均每個月獲得約 2837 元收益，合計 20 年能夠獲得約 68 萬元，預估內部報酬率達 4.25%。

在投報率誘人之下，開放全民認購短短 48 小時時間，已全數認購完畢。展望未來，中租控股董事長陳鳳龍表示，中租已逐步由融資進入電廠投資，且建構了完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，未來預計朝向電廠資產規模新台幣 1000 億元目標邁進。

觀察中租 - KY 股價表現，在營收表現亮眼，以及首創全民電廠認購案推出等消息激勵，本周股價衝上百元關卡，並連 5 日受到外資買盤青睞，擠進外資買超前十名，而今 (15) 日即便大盤受到美股影響，呈現走弱格局，中租 - KY 股價仍呈現上漲格局，早盤漲近 1%，最高價落在 103 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：中租兆豐 77 購 01 (069726-TW)、中租兆豐 77 購 03 (073132-TW)、中租中信 78 購 01 (071712-TW) 等。