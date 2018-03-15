【野村投信】荷寶續看好陸股前景 三大主題掌握商機

中國股市自 2017 年以來表現領先多數新興市場，展望 2018 年，經濟成功轉型的陸股仍是投資人首選。荷寶投資管理表示，持續看好 2018 年中國股市前景，除了總經面轉佳優勢外，企業盈餘成長與資金面利多亦為支持股市成長因素，將透過三大主題 - 消費升級、科技與創新以及結構性改革，掌握中國股市獲利契機。

荷寶中國股票基金經理人? 子美表示，中國大陸經濟成功轉型至消費與服務業導向形態，蓬勃的新經濟行業目前佔 MSCI 中國指數市值超過 55%，且全球經濟同步復甦提振中國大陸進出口表現，以及中國經濟由聚焦高速成長轉型至重視成長品質，皆為推動總體經濟的動力；企業盈餘也持續成長，目前市場預期 2018 及 2019 年的每股盈餘成長分別為 20% 及 15% ，且可望繼續上調。

總經面與盈餘增長的正向因素已陸續反映在股市表現上，自 2017 年以來，MSCI 中國指數上揚 65%，同期間 MSCI 新興市場指數上揚 45%，標普 500 指數僅上揚 27%(資料來源：Bloomberg；2017/01~2018/02)，中國股市績效優於多個主要市場；以 5 年、10 年與 15 年的年複合成長率來說，MSCI 中國指數表現也都均優於 MSCI 新興市場指數。此外，就資金流向而言，每月淨流入中國股市之資金已從 2016 年底不到 5 億美元反彈至 20 億美元的水準，預期未來仍將持續增加 (資料來源：EPFR Global、摩根士丹利研究、彭博，資料日期： 2017/12)。

繆子美指出，隨著中國經濟轉型，預期新經濟產業如資訊科技、健康護理與消費的表現將持續優於舊經濟產業，2018 年的三大投資主題包括：消費升級、科技與創新以及結構性改革。在消費升級方面，看好旅遊、教育以及健康護理等產業，由於中產階級數量增加，汽車的消費也從強調實用轉向重視品質，價格也趨向高端，此外，教育與醫療也是具備龐大成長潛力的市場。至於科技與創新，中國除了擁有知名度高的手機品牌大廠，在網際網路產業的發展更為蓬勃，未來 10 年在網路金融服務以及人工智慧、雲端、其他網際網路與自動化駕駛等成長幅度可望達 50%。結構性改革所帶來的商機，包括中國政府加強環境保護所衍生之環保產業，以及推動供給側改革，透過減少過剩產能與縮減國企數目，促進相關行業整固。

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