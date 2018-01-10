安馳12月營收歷年同期新高 2018看好ADI、賽靈思與祥碩產品線

半導體通路商安馳 (3528) 今日公告 2017 年 12 月 3.06 億元，創歷史同期新高，且較 2016 年同期增加 46.2%，累計 2017 年全年營收亦創歷史新高，較 2016 年同期成長 23.25%；展望 2018 年，看好所代理的 ADI、賽靈思 (Xilinx) 與祥碩的產品線，帶動公司營運持續走揚。

安馳 2017 年 12 月營收 3.06 億元，創歷史同期新高，其中 ADI 類比元件出貨成長幅度最為明顯，較 2016 年同期成長近 7 成，主要因為 ADI 與 Linear Tech(LTC) 完成併購後，ADI 類比元件在物聯網相關的產品應用更為廣泛，LTC 的工業用電源管理 IC 搭配 ADI 整合多項傳感器、AC/DC 轉換器與 RF IC 的物聯網模組，可以提供客戶從低功耗處理器、訊號轉換器、MEMS 感測器，到無線網狀網路等各種層級的物聯網解決方案，並預計 2018 年開始將陸續推出新一代整合 ADI 物聯網模組及 LTC 電源管理 IC 的更高完整度解決方案，將有效挹注安馳營收與獲利。



安馳表示，公司持續深耕工業控制及物聯網相關應用領域，除了提供客戶 ADI 與 LTC 在資料擷取端的整合性產品，以及賽靈思在智能控制端的 FPGA 高速運算晶片外，公司所代理的祥碩 (ASMedia) 高速傳輸的 Gen 3 PCI-E 產品，目前已進入客戶認證階段，由於 Gen 3 為 24-Lan 的高通道網路傳輸介面，且價格較目前市面上 Avago 相同規格產品更具競爭力，公司現階段鎖定工業電腦用板卡及企業級的雲端儲存設備等市場，預估 2018 年上半年將開始放量出貨。



安馳對 2018 年展望持樂觀的看法，公司看好在工業 4.0 趨勢快速發展下，工業電腦與自動化設備客戶等對於 ADI 類比元件及 LTC 電源管理 IC 的採購需求，將維持穩健成長的長期趨勢；賽靈思 FPGA 晶片將推出新世代高階測試及雲端運算等相關應用產品，並可望切入人工智慧 (AI)、機器學習(machine learning) 及汽車自動駕駛等新興領域；國防應用產品可望隨政府預算增加及公司產品線完整度提高，帶動銷售表現持續成長；祥碩最新 Gen 3 PCI-E 產品亦將有助於提升公司整體的營收獲利及優化產品組合。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』