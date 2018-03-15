〈凱基投信展望〉新經營團隊組「英雄聯盟」 力拚基金規模3年成長10倍

開發金 (2883-TW) 旗下凱基投信今 (15) 日由董事長丁紹曾領軍新經營團隊亮相，包括副董事長張慈恩、總經理高子敬、行銷長暨營運長吳麗真，新團隊將聚焦交創新產品與服務，力拚 3 年內把凱基投信的基金管理規模壯大 10 倍到 800 億元，擠進投信前 15 強。

丁紹曾表示，過去 2-3 個月網羅 4 大投信業界人才，很興奮未來凱基投信有新的面貌，建構對法人、高淨值個人而言有穩定績效、高品質的投資研究機構。

現任凱基投信副董事長張慈恩在業界經歷 26 年，為前任野村投信執行副總策略長暨行銷長，她表示，也許市場會好奇過去她待過的公司規模相當大，為何會選擇轉戰凱基，因凱基投信以專業團隊來號召，「專業吸引專業」，初期以研發產品為主要任務，未來 3 年將打造凱基投信基金管理規模呈現跳躍性成長，3 年目標將從現在的 80 億元成長至 800 億元。

現任凱基投信總經理高子敬資歷超過 23 年，曾任第一金投信副總暨投資長，他說明，投信已進入 4.0 模式，1.0 強調績效導向、2.0 為銷售力大戰、3.0 因外資加入後成為產品導向，而目前 4.0 強調的就是「客戶力」。未來凱基投信將強化產品力、銷售力、績效力、客戶力，預期凱基投信將後發先至，有相當程度的成長。

行銷長暨營運長吳麗真曾任基富通證券策略長及野村投信行銷策略部副總，她指出，過去流行「Mission Impossible」個人英雄，但是就像副董張慈恩所說的「專業吸引專業」，她是加入了凱基投信的「英雄聯盟」，同時未來將借重集團內各國內外事業體的資源，接受法人客戶對國內及國外資產操作的委託。