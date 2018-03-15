川普新軍師Kudlow挺「強勢美元」 堅持對中國態度要強硬

美國總統川普任命 Larry Kudlow 接任白宮首席經濟顧問，這位新軍師表示，他支持強勢美元，支持第 2 階段稅改，並希望減稅是永久性的，對於中國，他主張以強硬的方式對抗貿易不公。

在任命宣布幾分鐘後，Kudlow 就在《CNBC》上大談個人對各個經濟議題的主張，他甚至提供了交易建議。「我會買王者美元，賣掉黃金。」

Kudlow 說：「一個偉大的國家需要強勁的貨幣。我沒有理由認為，總統不會喜歡美元走勢強力而穩定。」

Kudlow 表示，他的意思並不是美元要漲個 30%，而是要讓世界各國知道，美國人有信心，也會維持這個國際儲備貨幣穩定。

Kudlow 的說法非常符合美國傳統，不過由於川普及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 都表達樂見美元疲軟的觀點，而引起外界懷疑。

美元指數在過去 12 個月下挫 12%，Kudlow 認為，如果美元大幅減弱，Fed 可能需要進一步升息。Kudlow 還特別點出，他喜歡在 90 左右的美元指數。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

《彭博》報導指出，70 歲的 Kudlow 預計會提供川普所熟悉的忠誠態度，因為和川普唱反調的聲音，已經陸續被他從政府中趕離。國務卿 Rex Tillerson 周二遭到解職，因為他和川普在對伊朗的處理態度上分歧。

Kudlow 說，他雖然是不喜歡關稅的人，但是美國可能會帶領大型貿易夥伴與盟國，與中國對抗，或者讓中國知道他們違反了規則。