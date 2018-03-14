5000億歐元掌管者：比特幣內在價值為零 泡沫可能很快破滅

摘要：安聯投資全球經濟與策略負責人稱，比特幣沒有任何內在價值，符合一切資產泡沫的關鍵指標，比特幣狂熱是種教科書式的經典泡沫，但它市場規模很小，哪怕泡沫破裂，也不會很影響傳統資產和現實世界。

去年 12 月到今年 2 月，比特幣市價腰斬，但比特幣泡沫破滅的悲劇可能才開始。掌管 5000 億歐元資產的投資大佬這樣認為。

管理接近 5000 億歐元資產的歐洲安聯投資全球經濟與策略負責人 Stefan Hofrichter 日前發文稱，比特幣沒有任何內在價值，沒有產生任何收入。有人可能說黃金也是這樣，但黃金 2500 多年來被普遍接受用於儲值，比特幣用作儲值還不到十年。

Hofrichter 認為，比特幣符合資產泡沫的一切關鍵指標，包括：自認為新時代的思維、過度交易（過去五年交易量幾乎翻五倍）、過於寬鬆的貨幣環境、缺少金融監管、相關金融產品溫室、槓桿增加、成為犯罪分子的工具、價值嚴重被高估。

Hofrichter 稱，市場的比特幣狂熱是一種教科書式的經典泡沫，「它可能就要破裂。」他預計，哪怕泡沫破裂，比特幣也不會對傳統資產造成很大影響，對現實世界的溢出效應很小，因為比特幣市場規模還相當小，所以比特幣帶來的金融穩定風險微不足道。

這不是業界人士第一次質疑比特幣的價值。



華爾街見聞曾提到，上月「末日博士」魯比尼就表示，拚死也要持有的「瘋子們會繼續持有他們那價值不斷蒸發的比特幣，直至其價格變為零。」

上月比特幣較去年 12 月高點跌去 60% 時，兩位經濟學家在英國《金融時報》發布文章估算認為，比特幣只值 20 美元。

本月 6 日，前任 IMF 首席經濟學家、哈佛大學經濟教授 Kenneth Rogoff 再度發聲表述「比特幣崩潰論」，認為隨著全球各國逐步加大對比特幣這樣的金融創新技術的監管審查力度，比特幣的匿名屬性將不復存在。他預計，和漲到 10 萬美元相比，比特幣更有可能跌到 100 美元。

不過對比特幣價格影響最大的可能還是監管層的態度。



本月 7 日，美國證監會 SEC 發布公告，暗示可能對符合「證券」和「交易所」定義、但未經註冊的在線數字化資產交易平台加強監管打擊。當天，比特幣自 2 月 26 日以來再度跌破 1 萬美元關口，前十大數位貨幣悉數下跌。

本月 8 日，日本金融廳處罰多家加密貨幣交易所，9 日中國央行行長周小川稱，比特幣和分叉產品擴張太快、不夠慎重，未來會動態監管。華爾街見聞提到，在美國和亞洲監管消息傳出後，截至 9 日晚，比特幣一度跌破 9000 美元，一周跌逾 20%。

截至發文，Bitstamp 平台的比特幣交易價跌破 8800 美元，日內跌逾 4%，較去年 12 月 19000 美元以上的歷史高位跌去 55% 以上。

『新聞來源／華爾街見聞』