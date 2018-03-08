華爾街再度警告：聯準會今年有升息五次的風險

摘要：曾在聯準會工作 26 年、並曾任 FOMC 經濟學家的德銀證券首席經濟學家 Hooper 稱，美國經濟發展勢頭增強意味著，聯準會今年「有升息五次的風險」。此前高盛經濟學家預計，聯準會今年可能升息五次。

又一家華爾街機構的經濟學家警告：今年聯準會可能升息五次。

德銀證券駐紐約首席經濟學家 Peter Hooper 接收彭博採訪時稱，美國經濟發展勢頭增強意味著，聯準會今年將升息至少四次，而且「有升息五次的風險」。

他提到，本周二聯準會理事 Lael Brainard 在演講中表示「可能需要加快升息速度」，他認為「這是一個重要進展。」

公開資料顯示，Peter Hooper 於 1999 年加入德銀證券，當時擔任首席美國經濟學家。在此之前，他在華盛頓為聯準會工作了 26 年，包括擔任聯準會貨幣政策委員會 FOMC 的經濟學家。

在 Hooper 警告聯準會升息五次的風險以前，雖然高盛預計今年將升息四次，但高盛的高級經濟學家 David Mericle 認為，到了今年下半年，聯準會完全有可能選擇在沒有聯儲主席講話的 FOMC 會議上再次升息，將全年升息次數提高到五次。

Mericle 預計，至少在今年年底之前，核心通膨不會穩定保持在 2% 的政策目標之上，通膨上行還不足以成為升息提速的主要催化劑；但勞動力市場過熱將給聯準會帶來極大壓力，促使其提高升息的次數。

事實上，在約三周前 Mericle 發布上述評論之後，新任聯準會主席鮑威爾的言論已經讓市場對今年聯準會升息四次的預期增強。

上周二鮑威爾在眾議院作證時稱，「預計將進一步逐步升息」，美國經濟展望維持強勁，市場波動不會阻止升息步伐。市場對升息四次的預期增強，10 年期美債殖利率重回 2.90%。

上周四，聯準會「三號人物」、紐約聯儲主席杜德利提到今年四次升息的可能。他說：「如果要升息四次，每次加 25 基點，我相信仍然是循序漸進的。」他指出，這將是十年前聯準會收緊政策時一半的激進幅度。

上周四鮑威爾在參議員作證時態度沒有上周二那麼明顯的鷹派意味。市場已經充分預計了三次升息的可能，CME 的測算工具顯示，聯邦基金利率期貨市場預計升息四次的機率為 30%。

『新聞來源／華爾街見聞』