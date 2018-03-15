新秀麗(01910-HK)去年多賺29%股息0.0684美元

新秀麗(01910-HK)公布，按不變匯率基準計算，截至2017年12月31日止年度溢利按年增長7970萬美元或29%。以美元申報的年內溢利則增長8060萬美元或29.3%至3.554億美元。董事會建議運用特別可供分派儲備向於6月17日名列股東名冊的公司股東作出9700萬美元或每股約0.0684美元的現金分派。

銷售淨額增長至34.9億美元的新紀錄，按不變匯率基準計算，較去年增長23.3%。以美元申報的銷售淨額則增長24.2%。撇除於2016年8月1日所收購Tumi業務的應佔金額，按不變匯率基準計算，銷售淨額增長2.688億美元或10.6%，而以美元申報的銷售淨額則增長2.9億美元或11.5%。進一步撇除來自eBags的貢獻，按不變匯率基準計算，銷售淨額增長1.6億美元或6.3%，而以美元申報的銷售淨額則增長1.83億美元或7.2%。

截至2017年12月31日止年度，Tumi業務的銷售淨額為6.645億美元。Tumi業務自2017年8月1日起至2017年12月31日止期間的銷售淨額為3.18億美元，而於2016年8月1日收購Tumi後的去年同期則錄得2.758億美元，按不變匯率基準計算增長3990萬美元或14.5%，而按美元申報基準計算則增長4220萬美元或15.3%。

截至2017年12月31日止年度的毛利率由截至2016年12月31日止年度的54.1%上升至56.1%。毛利率增長部分乃因Tumi(其毛利率較高)收購事項的正面影響所致。撇除Tumi業務的應佔金額，毛利率由截至2016年12月31日止年度的53.0%上升至截至2017年12月31日止年度的53.7%，主要由於直接面向消費者渠道所佔銷售淨額的比重增加所致。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)