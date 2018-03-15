被美證監會指控欺詐 「女版賈伯斯」成了「女版賈躍亭」

摘要：SEC 與矽谷血液檢測初創公司 Theranos 達成了民事欺詐指控的和解。創始人 Elizabeth Holmes 被要求放棄主要投票控制權、繳納 50 萬美元罰款、10 年內禁止在上市公司擔任高管職務。SEC 要求，不管公司被收購還是破產清算，Holmes 都需要先歸還投資者 7.5 億美元，因為存在誇大或謊報技術、商業模式和財務表現等行為。

曾被稱為「女版賈伯斯」、少年天才 19 歲從史丹佛退學、創辦的「獨角獸」公司估值高達 90 億美元…… 這些光環卻被美國證監會 SEC 認定為「巨額欺詐」，是「矽谷的嚴重教訓」。

SEC 周三與矽谷血液檢測初創公司 Theranos 達成了民事欺詐指控的和解。創始人 Elizabeth Holmes 沒有承認或否認指控罪名，但放棄了對公司的主要投票控制權，同意繳納 50 萬美元罰款，10 年內禁止在美國上市公司擔任高級管理職務。

SEC 還就「巨額欺詐」的相同罪名，指控 2009-2016 年在公司擔任總裁和首席營運官的 Ramesh Balwani，希望讓他也繳納罰款和限制未來在上市公司擔任管理職務。知情人士稱，兩人曾經是戀人，構成了合謀欺騙投資者的事實。

早在 2016 年，Holmes 就與對沖基金 Partner Fund Management 和美國大型連鎖藥店沃爾格林（Walgreens）達成和解協議，後者中止了與 Theranos 三年多的合作關係。華爾街見聞曾提到，《華爾街日報》在 2015 年揭露公司嚴重誇大技術能力，令其所用科技的準確性和可行性受到嚴重質疑，並被監管機構盯上。

2016 年 7 月，《華爾街日報》再次指出 Theranos 被衛生監管部門予以處罰，其血液實驗室營業執照被吊銷，並被規定兩年內不得重新營業，Holmes 也在兩年內不得擁有或營運實驗室。除了 SEC 的指控外，美國舊金山檢察長辦公室正領導對該公司的刑事調查，據稱已經採訪了不少前員工和從該公司訂購血液測試服務的亞利桑那州某實驗室的醫生。

在本次民事起訴中，美國證監會 SEC 作為原告，認為 Holmes 和 Balwani 兩人通過長達數年、精心炮製的騙局，在 2013 年下旬到 2015 年間從投資者處募集了至少 7 億美元。但他們用來展示的技術具有誤導性，既故意誇大了與商業夥伴的合作關係，也誇大了與美國國防部的合作程度。

具體來說，兩人誘導投資者錯誤地認為，公司已經成功研發了一套可供商業使用的便攜式血液分析儀，可從手指採樣的幾滴血液中操作全套（full range）的實驗室測試。但經調查發現，該公司在沃爾格林開設的商業網點中，只有很小一部分血液樣本用公司自營儀器操作，絕大部分是在其他公司製造的商用分析儀器上進行，大概比例是 12:200，即只有 6% 能用自營儀器操作。

SEC 認為，兩人在 2014 年欺騙投資者稱至少能產生收入 1 億美元，而公司當年實際的收入只有 10 萬美元。美國國防部也並沒有在阿富汗戰爭和救傷直升機上廣泛應用這些設備。SEC 要求，就算 Theranos 公司最終被收購或破產清算，Holmes 也不能從控股權中獲利，直到將 7.5 億美元歸還給投資者為止，因為公司存在誇大或謊報技術、商業模式和財務表現等行為。

SEC 舊金山區域辦公室主管 Jina Choi 表示，這起訴訟案是矽谷非常重要的教訓。聲明原文寫道：「創新者在追求重新改革現有行業時，必須告訴投資者最新技術現在能做什麼的真相，而不是渲染他們希望未來有一天技術能做到什麼。」

Holmes 曾被稱為「女版喬布斯」。年輕貌美、金髮碧眼的她在創業 CEO 界令人過目不忘，她也喜歡在各種場合身穿黑色西服和黑色的棉圓領毛衣，極簡風格刻意模仿「喬幫主」。更重要的是，她一度被業界視為「將創新人性化」的典範，也與人們對喬布斯的評價類似。

Holmes 聲稱從中國抗擊 SARS 中得到靈感，19 歲（2003 年）從史丹佛退學創辦 Theranos，隨後研發出了發現數十種疾病的血液檢測方法，僅需要從手指採集一、兩滴血液，價格為傳統檢測的 1/10。過去幾年，公司讓美國的風投們趨之若鶩，估值一度高達 90 億美元。

曾投資 Theranos 的名人有：美國教育部長 Betsy DeVos 的家人、沃爾瑪的 Walton 家族，以及掌管義大利車企菲亞特 - 克萊斯勒的 John Elkann 等。精明的媒體大鱷默多克也深陷騙局。

去年 3 月時，Theranos 曾決定在新一輪融資中給予投資者額外的股份，這些股份來自公司創始人 Elizabeth Holmes。獲得股份後，幾個主要投資者的買入成本將從 15-17 美元 / 股降低至 5 美元 / 股。但默多克毅然選擇「止損」，以 1 美元的「超級低價」將所持股份賣回給 Theranos，在 2014-2015 年間買入這些股份曾花費 1.25 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』