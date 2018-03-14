〈手錶刷卡時代來臨〉Garmin Pay上線 6大銀行信用卡大打優惠牌 

Garmin Pay 今 (14) 日正式上線，首波共支援中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等 6 家銀行信用卡，6 家銀行也都卯勁權力大打優惠牌，希望藉此搶攻台灣首波的穿戴裝置支付商機。

隨著物聯網浪潮崛起，手機、穿戴裝置正改變人們日常的支付行為，根據「Visa 運動消費調查 (Visa Sweaty Money Survey)」顯示，60% 的消費者表示在運動時願意使用穿戴式支付裝置進行付款，57% 的消費者擔心運動時會遺失信用卡和現金，57% 的消費者曾在運動時將信用卡和現金藏於襪子或貼身衣物等不便之處，49% 的消費者表示在運動前後都會至少有一次購物慾望，但最終卻因沒攜帶金錢或付款裝置而打消念頭。

因此，穿戴裝置支付的商機隨著運動是現代人保持健康不可或缺的要件而逐步崛起。Garmin Pay 的上線，宣告消費者結帳時不用翻出錢包或手機，只要以手腕上的智慧錶輕靠感應器就可以完成消費，運動前後要消費也不必再攜帶現金。

首波的 6 家合作銀行提供信用卡刷卡優惠如下：

中國信託銀行

萊爾富便利商店消費，即日起至 2018/3/31，單筆滿 399 元送衛生紙乙串，全台限量 5 萬份。同時，即日起至 2018/12/31，每週三刷中信卡享咖啡買一送一 (贈咖啡兌換券)。

屈臣氏即日起至 2018/3/31，每週三單筆滿 988 元享 88 折。全聯即日起至 2018/12/31，每週日單筆滿 888 元加贈 50 點全聯福利點。

玉山銀行

玉山銀行信用卡暨支付金融事業處林榮華副總經理表示，玉山銀行為台灣行動支付的領先者，致力於金融創新及滿足顧客需求。隨著卡片型態不斷的演進，玉山銀行從「玉山 Wallet」、「Apple Pay」到「Garmin Pay」，提供全方位行動支付工具，透過此次與運動穿戴裝置領導品牌 Garmin 攜手合作推出 Garmin Pay，讓 Garmin NFC 手錶上擴充信用卡感應支付功能，透過不同載具的結合，讓玉山信用卡更緊密的融入顧客生活中。

即日起至 2018 年 3 月 31 日止，玉山信用卡首次綁定 Garmin Pay 並支付一筆不限金額，享 7-ELEVEN 現金抵用券 50 元，活動期間每歸戶最多回饋 2 卡，回饋上限 100 元。

家樂福即日起至 2018/6/30，每月以玉山家樂福 icash 聯名卡使用 Garmin Pay 等行動支付於家樂福賣場內累積消費滿 5,000 元 (含) 以上，贈 OPENPOINT 10,000 點。(正附卡合併計算，每歸戶每月限回饋乙次)。

即日起至 2018/3/31，週一於寶雅以玉山信用卡用 Garmin Pay 支付單筆滿 1,000 元享刷卡金 100 元。(歸戶每期回饋上限 200 元)

同時，即日起至 2018/12/31，週三以寶雅聯名卡用 Garmin Pay 於寶雅店內單筆消費滿 999 元 (含) 以上，贈「100 元寶雅抵用券」乙張。(每卡當日限兌換乙次，抵用券需搭寶雅配聯名卡使用，使用期限自票券印出起 30 日止，逾期即失效)

台北富邦銀行

為歡慶 Garmin Pay 上市，北富銀限時提供超值好康，即日起，富邦卡友享有以下優惠：

一、「限時優惠｜富邦即刻支援 Garmin Pay 滿百回饋」：5/31 前使用富邦信用卡以 Garmin Pay 支付，單筆滿新台幣 100 元，獨家贈送 7-11 現金抵用券 100 元 (每戶限贈乙份)。

二、「刷富邦卡買 Garmin 手錶享優惠」：即日起，富邦卡友至以下線上通路獨享專屬優惠

1.Momo 購物網：3/31 前單筆分期消費滿 5000 元送 150 元刷卡金；38 婦女節限時活動 (3/7~3/10) 單筆分期消費滿 999 元送 100 元刷卡金；單筆分期消費滿 9,999 元送 1,000 元刷卡金；每週三卡友加碼日單筆消費滿 1,000 元送 100 元刷卡金 (以上活動均需登錄)。

2.Yahoo 購物中心：3/31 前累積分期消費滿 3,000 元送 100 元刷卡金；單筆分期消費滿 15,000 元送 600 元刷卡金 (需登錄)。

3.PChome 線上購物：3/31 前單筆消費滿 3,000 元送 120 元刷卡金；3/23~3/26 單筆消費滿 10,000 元送 1,000 元刷卡金 (限一次付清及 3/6/10 期分期消費，需登錄)。

台新銀行

現在使用 Garmin Pay 綁定台新卡，即日起至今年 6 月 30 日止，還可享 cama café 第二杯 5 折優惠 (限同飲品同容量)。

Cama 咖啡專賣店，即日起至 2018/6/30，到 Cama café 使用 Garmin Pay 綁定台新卡消費，第二杯半價。(限同飲品同容量)。

UNIQLO 即日起至 2018/4/30，使用 Garmin Pay 綁定台新卡消費，每週五六日單筆滿 NT$3,000 享最高 NT$400 刷卡金回饋。

特力屋 / HOLA 即日起至 2018/12/31，當月壽星七折起。

全家便利商店即日起至 2018/6/30，每週六單筆滿 NT$100 送 NT$10 刷卡金回饋。

四大超市（頂好 / 美廉社 / 聖德科斯 / 棉花田），即日起至 2018/3/31 消費單筆滿 NT$777 享 NT50 刷卡金回饋。

國泰世華銀行

為邀請卡友體驗穿戴裝置式的行動支付服務，2018 年 6 月 30 日前，以國泰世華卡加入 Garmin Pay，任一筆消費新臺幣 1 元（含以上) 即得新臺幣 50 元刷卡金回饋 (需登錄)，最多可獲得新臺幣 100 元，還有機會抽運動耳機，消費越多中獎機會越高。

即日起至 2018/6/30，以國泰世華卡加入 Garmin Pay，於國賓影城享週一~ 週四 6 折起，週五~ 週日及國定假日 63 折起優惠。

聯邦銀行

為鼓勵聯邦信用卡卡友體驗輕鬆、便捷的行動支付功能，推出 Garmin Pay 送咖啡活動！自即日起至 107 年 4 月 30 日前，以 Garmin Pay 加載聯邦信用卡並單筆消費滿 50 元即送限量「City Cafe 大杯熱拿鐵」乙杯。

即日起至 2018/6/30，以 Garmin Pay 綁定聯邦卡於雄獅旅遊單筆消費滿 8000 元 (含) 以上，即可用一元加價購買日本熱門交通票券。