五福預計4/16上櫃 今年強打日本和歐美旅遊

旅行社業者五福 (2745-TW) 將於明 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計於 4 月 16 日掛牌，五福以日本旅遊為主要經營的市場，去年營收創新高，獲利則創近年次高，展望 2018 年，五福董事長許順富表示，未來希望將日本市場的營收占比降低，加強布局近年成長最快的長程線，而主題旅遊也將是發展重點之一。

五福以日本旅遊專業奠基發展，現為國內前四大旅行社之一，資本額 2.59 億元，除了日本旅遊穩健成長，在歐美紐澳遊輪的長程線、東北亞線和大陸線等成長挹注下，推升去年營收 63.88 億元創歷年新高，年增 8.5%，稅後純益 6247 萬元，每股純益 (EPS)2.46 元。

目前五福全台含總公司共有 19 家營運據點，預計今年將再新增 6 家，以觸及更多地區線下客戶群，並提升市場占有率。

五福執行長謝宏明進一步表示，多年來持續深耕日本市場，並代理日本地區交通票券和旅遊票券等多達 50 種旅遊元件，與同業相比更具優勢，隨著自由行風潮盛行，未來將積極開發日本二三線城市的深度旅遊、各式主題旅遊和客製化旅遊的產品。

五福旅遊目前以東北亞 (日、韓) 線為主要業績來源，營收占比 60%，其中日本是主要市場，而大陸線占比 15%、東南亞占 11%，另長程線占比 10%，是為近年成長最快的業務。

另一方面，五福今年起搭上時下熱門的行動影音商機，設立五福直播室，希望藉由撥出旅遊相關影片接觸更多年輕的客群。