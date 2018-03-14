合理反映房屋稅 北市GIS科學量化路段率

民眾繳房屋稅，不一定房價高繳的房屋稅就高，為了合理反映房屋稅，北市府推動稅制改革，將導入地理資訊系統，通盤檢討北市 1245 條路段率，局長陳志銘說，市府將量化影響路段率的因子，包括捷運、公園、高壓電塔、殯儀館等，作為正負指標加權，並且套疊「實價登錄」，民國 109 年上路。(林麗玉報導)

臺北市財政局長陳志銘說，目前房屋稅的現況，臺北市房價兩千五百萬的房子，每年繳交的房屋稅，不一定比房價兩千萬的房子，繳的房屋稅高，為了更合理反映房屋稅，北市府研議導入 GIS 地理資訊系統及建立量化指標，通盤檢討全臺北市 1245 條路段率計算，例如附近有捷運、公園、在商圈周邊的房屋，房屋稅應該比較高，反之，附近有高壓電塔、殯儀館、施工中的捷運等，房屋稅應該要低一點，臺新的房屋稅基路段率評定，會在 109 年上路，將反映在 110 年 5 月開徵的房屋稅金額。陳志銘說：「過去路段率大約只有考量捷運交通及商圈，但將科學量化因子訂出之後之後，會再套疊實價登錄，可以讓路段率更客觀。」

財政局長陳志銘舉例，目前臺北市路段率最高的區段，不是在東區，而是在西門町，101 大樓所在信義區路段率，也比漢中街、峨嵋街低，北市府研議的房屋稅制改革指標，會將影響路段率的因子量化，並套在 GIS 地理資訊系統分析，評定出路段率的加權平均值，只要評定值越高，就代表越值錢，就會將路段率提高，並且還會與實價登錄平均房價套疊。另外如果路段率量化評估後，發現提高太多，為了避免民眾反彈，除了一次到位，也可以以分次調整的方式。