美職業運動轉播權 將成科技龍頭競技場？

研究機構指出，靠著龐大的會員數和極深的口袋，科技龍頭正在競相爭奪體育賽事轉播權。參賽者包括亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)，谷歌 (GOOG-US) 和蘋果 (AAPL-US) 則是外卡爭奪戰主角，而 Snap 和推特 (TWTR-US) 暫作壁上觀。

投資公司 GBH Insights 技術研究主管 Daniel Ives 周二 (13 日) 發表研究報告指出，未來 12 至 18 個月，將是亞馬遜和臉書爭取獲得各類職業體育賽事轉播權的「關鍵窗口」。

報告指出，「大多數職業運動，包括美式足球聯盟 (NFL)、美國職棒大聯盟 (MLB) 和全美冰上曲棍球聯合會 (NHL) 的媒體轉播權合約將會在 2021 年到期。對亞馬遜、臉書和其他主要科技串流媒體平台而言，這將是它們與傳統媒體、有線電視服務提供商共同爭奪轉播權的首次重大機遇。」

透過個別的視頻串流媒體平台 Prime Video 和 Facebook Watch，亞馬遜和臉書一直不斷擴大投資原創內容。《華爾街日報》報導，臉書今年計畫投入最多 10 億美元資金。Ives 預計，亞馬遜對原創內容的投入可能會達到 50 億美元。

臉書本周與 MLB 簽訂了一份協議，授權臉書在全美獨家直播 MLB 的 25 場日場賽事，這是首次有這樣一支大型聯業聯盟同意在臉書上獨家直播其常規賽。合作雙方沒有透露交易金額，不過消息人士推估，該交易金額大概在 3000 萬美元到 3500 萬美元間。

亞馬遜之前已直播部分的 NFL 賽事。Ives 認為，亞馬遜可能會與天空電視台 (Sky Plc)、英國電信 (BT) 等公司共同爭奪英超的播放權。他還表示，谷歌和蘋果目前是體育賽事直播權爭奪戰的「外卡」，而 Snap 和推特暫時不會參與爭奪戰。

來自科技龍頭們的競爭，迫使著媒體產業不斷進行整合。迪士尼 (DIS-US) 目前正靜待完成收購 21 世紀福斯大部分資產的交易，康卡斯特 (CMCSA-US) 則提出欲以 310 億美元價格收購天空電視台。上述兩筆併購交易，都將增加收購方的體育內容。Ives 稱，迪士尼對福斯的收購，將為 ESPN 增加 22 個地方體育網絡；而天空電視台是英國主要的體育賽事直播服務提供商之一。

此外，迪士尼目前還計畫推出自有視頻串流媒體服務，與亞馬遜、網飛 (Netflix) (NFLX-US) 和臉書等展開競爭。迪士尼 CEO Bob Iger 2 月曾表示，該公司的視頻串流媒體服務 ESPN Plus 每月的收費標準為 4.99 美元。Ives 說，「考慮到迪士尼的大動作，科技公司能否在體育賽事直播權爭奪戰中獲勝，未來 18 個月至關重要。