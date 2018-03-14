產業需求好轉，力麗、力鵬Q1獲利有望成長，轉投資力麟科技5/8投產

【財訊快報／李娟萍報導】力麗 (1444)、力鵬(1447) 隨紡織產業需求好轉，第一季營收及獲利皆有望成長，轉投資的力麟科技，所興建的全台第一座尼龍食品級薄膜包材(BOPA 膜)，將在 5 月 8 日正式投產，好消息帶動兩家公司今日股價盤中漲幅逾 3%。化纖主要原料 EG 近期略為下跌，但 PTA 及 CPL 居於高檔，加上下游需求回升，帶動化纖產品聚酯絲、尼龍絲及加工絲價格提升，法人分析，力麗及力鵬前二月營收及獲利皆呈現正成長，加上新台幣兌美元匯率走勢已較平穩，利潤有提升空間。



此外，力麗集團投資力麟科技，即將於 5 月 8 日正式投產，第一階段投資一條生產線 1.2 萬噸，規劃月產能為 800-1,000 噸，將是國內第一家 BOPA 生產廠。



根據統計，全球 BOPA 產量是 33 萬公噸，以日本及中國為主，其中，日本的 Unitika 占 13%，產量最大。以使用量來看，日本的人均用量是 489 克，台灣是 160 克，中國是 72 克，印度是 4 克，發展空間仍大。



法人分析，台灣 BOPA 胃納量約 3,000 多噸，力麟科技可供應國內三分之一需求。外銷部分，目標市場是日本，日本售價較中國高很多，因日本產能已舊，日廠也不想投資再生產，成本也高，未來力麟科技可以透過代理商銷售。



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